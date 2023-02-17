Depremzedeler için yaptığı hareket duygulandırdı! Sosyal medya Şerefnaz Nine'yi konuşuyor

Aldığı yaşlılık maaşını depremzedelere bağışlamak üzere Kars’ın Digor ilçesi Kaymakamlığı’na giden ve Kaymakam Orhan Gazi Karakaş’a maaşını depremzedelere bağışlamak istediğini ifade eden Şerefnaz Aydın, davranışıyla herkese örnek olmuştu.

Digor Kaymakamı Orhan Gazi Karakaş, Şerefnaz ninenin anlamlı davranışını karşılıksız bırakmadı. İlçede yaşayan Şerefnaz Aydın’ı evinde ziyaret eden Karakaş, Aydın’a anlamlı desteği için teşekkür etti. Sıcak bir ortamda geçen ziyarette, zaman zaman duygulu anlarda yaşandı.

Tüm Türkiye’nin selamını getirdiğini belirten Kaymakam Orhan Gazi Karakaş, “Şerefnaz nine bizi ziyarete gelmişti. Emekli maaşını depremzedelere bağışlamıştı. Tüm Türkiye’den mesaj geliyor, Nineye teşekkür et bizim için, Türkiye’nin, Digor’un sana selamı var” dedi.

Kaymakam Orhan Gazi Karakaş, Şerefnaz Aydın’a binlerce insanın selamını iletti. Kaymakam Karakaş, daha sonra Aydın ailesinin evininde ayrıldı.