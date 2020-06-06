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Aktüel

Depremzedeler için çadır kuruldu

Malatya’nın Pütürge ilçesinde depremden zarar görenler için çadır kuruldu.

Yeniakit Publisher
2020-06-06 14:03:26 -
Depremzedeler için çadır kuruldu

Malatya’nın Pütürge ilçesinde depremden zarar görenler için çadır kuruldu.


Malatya’nın Pütürge ilçesinde 5 Haziran günü AFAD verilerine göre saat 21,06’da yaşanan 5,0 şiddetindeki depremde can kaybı ve yaralanma olmazken, Pütürge ve Kale ilçelerinde 7 mahalle 20 evde ağır hasar olduğu açıklanmıştı.


Doğu Anadolu fay hattının geçtiği Pütürge’de meydana gelen depremin hemen ardından, evleri ağır hasar gören vatandaşların barınma amaçlı çadırları Jandarma personeli tarafından kuruldu.

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