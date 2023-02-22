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Gündem Depremzedeler için büyükbaş hayvan bağışladılar
Gündem

Depremzedeler için büyükbaş hayvan bağışladılar

Ağrı'daki çiftçiler, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenenler için 6 büyükbaş hayvan bağışladı.

Yeniakit Publisher
2023-02-22 18:16:00 - 2023-02-22 18:17:18
Depremzedeler için büyükbaş hayvan bağışladılar

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesindeki çiftçiler, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenenler için 6 büyükbaş hayvan bağışladı.

Valilik ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde deprem bölgelerine çeşitli yardımların gönderilmesine devam ediliyor.

İlçeye bağlı Tahir beldesindeki besiciler de depremzedeler için 6 büyükbaş hayvanını ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim etti.

Besici Mustafa Yılmaz, AA muhabirine, deprem bölgesinde yaşayanlara katkıda bulunmak için hayvanlarını bağışlamak istediklerini söyledi.

Bölgeye çeşitli yardımlarda da bulunduklarını belirten Yılmaz, "Elimizden gelen buydu, bunu da bağışladık. Allah devletimize ve milletimize böyle afatlar vermesin. Ölenlere rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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