Depremzedeler Bakan Kurum'la dertleşti: Zihniyeti kötü olan insanlar bu devleti parçalıyorlar

Ülkemizi sarsan iki büyük depremde 10 ilimiz büyük hasara uğradı. Depremin ardından Gaziantep'teki çalışmaları yakından koordine eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum depremzedelerle görüşerek sorunlarını dinledi.

"Zihniyeti kötü olan insanlar bu devleti parçalıyorlar"

Bir depremzede sosyal medyada bahsedilenin aksine devletin bölgede olduğunu belirtti. Kurum'a teşekkür eden depremzede, "Biz sizden memnunuz, yalnız İstanbul'dan İzmir'den akrabalar arayıp diyorlar ki 'orada hiçbir şey yokmuş.' Ben de ekmeklerin suların resmini çekip onlara gönderdim. Dedim bu güçlü devlet varken bu millet omuz omuza verir ne İslahiye'sini ne Nurdağı'nı ortada bırakmaz. Ama zihniyeti kötü olan insanlar bu devleti parçalıyorlar." dedi.

Kurum ise şimdi bu konuya girmenin değil birlik olmanın vakti olduğunu belirterek, "Şimdi onlara girmeye gerek yok. Biz 85 milyon birliğimizi beraberliğimizi koruyup bu afetin üstesinden geleceğiz. Devlet her türlü imkanları ile burada. Biz şimdi burada enkaz altında yakınlarını bekleyenlerin yanında olacağız. Onların dizinin dibinde olacağız. Onların acılarını paylaşacağız. Hep birlikte inşallah üstesinden geleceğiz. Çok geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.