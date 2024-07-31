  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İran’dan katil İsrail’e kınama! BM'ye sorumluluk alma çağrısı

Rusya'dan katil İsrail’e suçlama! Son saldırı tepki çekti

Türkiye'den korkup savaş tatbikatını iptal ettiler! Ülke basını ayağa kalktı

Pezeşkiyan, İran'ın Türkiye kararını değiştirebilir! İşte bu olursa ortalık karışır

Bulgaristan Kilisesi, Paris Olimpiyatları'nda "Son Akşam Yemeği" sahnesine tepki gösterdi

Alkolikler şok olacak! Türkiye'nin alkol kararını yere göğe sığdıramadılar

Beyrut saldırısı sonrası Netanyahu'nun ofisinden fotoğraflı paylaşım

Katil İsrail Hizbullah’ın iki numarasını hedef aldı!

PTT, SGK ve TROY kart arasında işbirliği! Emeklileri sevindirecek karar

Türkiye'de paranın yarısını dövizde tutan şehirler açıklandı! Ne İstanbul ne de Ankara..! İşte şaşırtan liste
Yerel Depremzede vatandaşlara moral verecek gelişme
Yerel

Depremzede vatandaşlara moral verecek gelişme

Yeniakit Publisher
2024-07-31 07:37:00 -

Hatay'ın Samandağ ilçesinde afetzede vatandaşların yeşil sahada ter dökeceği geleneksel futbol turnuvası başladı.

Depremin yaralarının sarıldığı Hatay'da sportif faaliyetler yapılmaya devam ediyor. Samandağ Belediyesi öncülüğünde gençleri spora yönlendirerek mahalleler arası dayanışmayı pekiştirmek amacıyla düzenlenen Mahalleler Arası 4. Geleneksel Futbol Turnuvası Tahsin Demir Sezonu protokol maçı ile başladı. Takımlarını desteklemek için gelen taraftarlar, coşkuyla takımlarına tribünden destek veriyorlar.

 Samandağ Belediyesi Başkanı Emrah Karaçay, "Bu bizim dördüncü Geleneksel Mahalleler Arası Futbol Turnuvamız ama biz birinci diyoruz. Çünkü bugüne kadar organize edilmiş, özellikle depremden hemen sonra Samandağ halkının deprem psikolojisinden kurtulmaları adına, daha önce de Samandağlı gençleri ve yetişkinleri aynı ortamda buluşturmak, kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak ve bütün enerjilerini spora harcamaları için mücadele vermiş olan Tahsin hocamızı maalesef seçimden kısa bir süre sonra üzücü bir şekilde kaybettik. Bundan önceki 3 turnuvada çok ciddi emekleri vardı. Biz de dedik ki eğitim emekçisi olan, spor adamı olan ve en önemlisi futbol sever olarak Samandağ'ın gençleri için örnek teşkil eden Tahsin hocamızın adını bu geleneksel futbol turnuvamızın adını verelim ve turnuvamızı Tahsin Demir Mahalleler Arası Futbol Turnuvası olarak her yıl turnuvamızı gerçekleştirelim dedik. Bu vesileyle bu yıl 1. Mahalleler Arası Tahsin Demir Futbol Turnuvasını gerçekleştiriyoruz. Tahsin hocamızı bir kez daha rahmetle anıyoruz. Her zaman bizim anılarımızda yaşayacak. Turnuvamıza katılan bütün takımlarımıza başarılar diliyorum” dedi.

Saniye saniye kameraya yansıdı! Bingöl'deki deprem korkuttu
Saniye saniye kameraya yansıdı! Bingöl'deki deprem korkuttu

Yerel

Saniye saniye kameraya yansıdı! Bingöl'deki deprem korkuttu


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Mersin’de 7 büyüklüğünde deprem tatbikatı yapılacak
Mersin’de 7 büyüklüğünde deprem tatbikatı yapılacak

Gündem

Mersin’de 7 büyüklüğünde deprem tatbikatı yapılacak

İYİ Parti'de bir deprem daha!
İYİ Parti'de bir deprem daha!

Siyaset

İYİ Parti'de bir deprem daha!

Hatay'da endişelendiren deprem
Hatay'da endişelendiren deprem

Gündem

Hatay'da endişelendiren deprem

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23