Depremzede vatandaşlara moral verecek gelişme

Depremin yaralarının sarıldığı Hatay'da sportif faaliyetler yapılmaya devam ediyor. Samandağ Belediyesi öncülüğünde gençleri spora yönlendirerek mahalleler arası dayanışmayı pekiştirmek amacıyla düzenlenen Mahalleler Arası 4. Geleneksel Futbol Turnuvası Tahsin Demir Sezonu protokol maçı ile başladı. Takımlarını desteklemek için gelen taraftarlar, coşkuyla takımlarına tribünden destek veriyorlar.

Samandağ Belediyesi Başkanı Emrah Karaçay, "Bu bizim dördüncü Geleneksel Mahalleler Arası Futbol Turnuvamız ama biz birinci diyoruz. Çünkü bugüne kadar organize edilmiş, özellikle depremden hemen sonra Samandağ halkının deprem psikolojisinden kurtulmaları adına, daha önce de Samandağlı gençleri ve yetişkinleri aynı ortamda buluşturmak, kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak ve bütün enerjilerini spora harcamaları için mücadele vermiş olan Tahsin hocamızı maalesef seçimden kısa bir süre sonra üzücü bir şekilde kaybettik. Bundan önceki 3 turnuvada çok ciddi emekleri vardı. Biz de dedik ki eğitim emekçisi olan, spor adamı olan ve en önemlisi futbol sever olarak Samandağ'ın gençleri için örnek teşkil eden Tahsin hocamızın adını bu geleneksel futbol turnuvamızın adını verelim ve turnuvamızı Tahsin Demir Mahalleler Arası Futbol Turnuvası olarak her yıl turnuvamızı gerçekleştirelim dedik. Bu vesileyle bu yıl 1. Mahalleler Arası Tahsin Demir Futbol Turnuvasını gerçekleştiriyoruz. Tahsin hocamızı bir kez daha rahmetle anıyoruz. Her zaman bizim anılarımızda yaşayacak. Turnuvamıza katılan bütün takımlarımıza başarılar diliyorum” dedi.

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