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Yaşam Depremzede vatandaşa hırsız şoku
Yaşam

Depremzede vatandaşa hırsız şoku

Yeniakit Publisher
2024-08-11 09:56:00 -

Hatay'da depremin ardından ahşap iş yerinde ekmek parası için mücadele eden vatandaş hırsızlık şoku yaşadı.

 Hatay’da depremin ardından tahsis edilen ahşap iş yerinde ekmek parasını kazanmaya çalışan depremzede esnafın ahşap iş yerine giren hırsızlar yaklaşık 90 bin TL’lik vurgun yaptılar.

Olay, Kırıkhan ilçesi Çayyolu Mahallesi’nde bulunan Soner Dönmez’e ait ahşap iş yerinde meydana geldi. Asrın felaketinin ardından devlet tarafından kendisine tahsis edilen ahşap iş yerinde yaşam mücadelesi veren Soner Dönmez, kredi çekerek elektrik ve elektronik eşya satışı yapmaya başlamıştı. Geçtiğimiz günlerde hırsızlar, ahşap iş yerinin arka kısmını parçalayarak depremzede esnafın iş yerini soydular. Elektrik tesisatı malzemesi, elektronik eşya ve bir miktar para çalan hırsızlar yaklaşık 90 bin TL’lik vurgun yaptılar. Yürekleri sızlatan hırsızlık karşısında depremzede esnaf Dönmez, Türk polisinin vicdansız hırsızları yakalayacağına inanıyor.

Yaklaşık 90 bin TL’lik zararlarının olduğunu söyleyerek Soner Dönmez, “Gece saatlerinde yaşanmış olay. 3-4 kişi olduklarını tahmin ediyoruz. Yaklaşık 90 bin TL’lik zararımız var. Kabloları, içeride küçük ev aletlerini ve kasada bulunan bir miktar parayı çalmışlar. Baya zararımız var” dedi.

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