Depremzede vatandaş Cumhurbaşkanı Erdoğan'a devletin nerede olduğunu işte böyle anlattı!

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Kahramanmaraş merkezli depremlerde evi yıkılan ve yakınları enkaz altında kalan depremzede vatandaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, devlet yetkililerinin bölgede nasıl canhıraş çalıştıklarını anlattı.

Depremzede vatandaş, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de AFAD'ın da Kızılay'ın da gecelerini gündüzüne katıp çalıştıklarını söyledi.

Bir TSK mensubunun havanın soğuk olması sebebi ile beresini de kendisine verdiğini aktaran depremzede vatandaşın sözleri, "devlet nerede" diyen yalancılara tokat gibi bir cevap oldu.