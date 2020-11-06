Depremzede Özge enkaz altında kalmaktan kuşu "Şanslı" sayesinde kurtuldu

İZMİR (AA) - MERİÇ ÜRER - İzmir'de yaşanan depremde alt iki katı çöken Barış Sitesi'nde enkazdan kendi imkanlarıyla çıkan 16 yaşındaki Özge Tekce, 5. kattaki evinden "Şanslı" isimli kuşunu kurtarmak için çıkmakta geciktiğini, bu sayede çöken katlarda enkaz altında kalmaktan kurtulduğunu söyledi.

İzmir'deki depremde tamamı veya bir bölümü çöken binalardan kurtulan depremzedeler, yaşadıkları şoku atlatmaya çalışıyor.

Çadır kentlere ya da yakınlarının evlerine sığınan depremzedelerden bazılarının deprem anında yaşadıkları tesadüfler dikkat çekiyor.

Bu depremzedelerden biri olan 16 yaşındaki Özge Tekce, ailesiyle barındığı çadırda AA muhabirine yaptığı açıklamada 5. katında oturdukları Barış Sitesi D Blok'ta sarsıntının başlamasıyla büyük panik yaşadığını anlattı.

Evde yalnız olduğu sırada yaşadığı depremde binayı terk etmek üzere kapıya koştuğunu belirten Tekce, çok sevdiği "Şanslı" isimli kuşunu almak için salona döndüğünü aktardı. Özge Tekce, kuşuyla merdivenlerden 3. kata indiği sırada binanın çöktüğünü söyledi.

Merdivenlerin ayağının altında kaydığını, bir anda binanın zeminine indiğini dile getiren Tekce, çığlıkları duyarak düştüğü yerden kalktığını, bir delik bularak dışarı çıkmayı başardığını ifade etti.

"Dünyanın sonu gelmiş gibiydi" diyen Tekce, şöyle konuştu:

"İnanamıyordum. Öleceğimi düşündüm. Sonradan bir umutla yeşerdim, 'Ölürsem ailem ne yapacak?' diye düşündüm. 112'yi ve annemi aradım, yerimi söyledim. Çok küçük bir ara gördüm, molozları 20 dakika uğraştıktan sonra çekerek kendimi yukarı çektim. Bir dairenin kapısından girdim, balkondan beni aldılar. Yarım saat sonra çıktım. Bu sırada elimden kuşun kafesini düşürmüşüm. Kuşum öldü sandım. İki gün sonra yaşadığını öğrendim."

- "Aynı renkte başka bir kuş almışlar"

Binanın çöken alt iki katında çok sevdiği komşularının yaşamlarını yitirdiğini, yaşadıklarını düşününce kendisini kuşunun kurtardığına inandığını anlatan Tekce, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim blokta 2 kat yer altında kalıyor. Ben de kuşumu almak için 10 saniye kaybediyorum. Kuşumu almamış olsaydım 2. kata varmış olacaktım. Ben de tamamen göçük altında kalacaktım. Yaşama ihtimalim çok azalacaktı. 'Kuşum beni kurtardı.' diyebilirim. İlk başta kuşumu öldü zannettim. 6 senedir birlikteydik, beraber büyüdük. Öldü zannedince bana aynı renkte başka bir kuş almışlar. Sonradan ölmediği ortaya çıktı. Şimdi 2 kuşum var."



