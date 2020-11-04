  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Depremzede çocukların yüzü gönüllülerle gülüyor
Aktüel

Depremzede çocukların yüzü gönüllülerle gülüyor

Sosyal medya üzerinden örgütlenen farklı meslek gruplarından gönüllüler, İzmir'deki depremde yerle bir olan alanda çocukların yaralarını saracak Çocuk Aktivite Merkezi kurdu

Yeniakit Publisher
2020-11-04 15:01:19 -
Depremzede çocukların yüzü gönüllülerle gülüyor

İZMİR (AA) - İzmir'in Bayraklı ilçesinde büyük hasara neden olan 6,6 büyüklüğündeki depremin korkusunu yaşayan çocuklar için sosyal medya üzerinden örgütlenen İzmir Deprem Koordinasyonu Gönüllü Grubu, Çocuk Aktivite Merkezi kurdu.

Depremzedelere destek amacıyla sosyal medyada bir araya gelen vatandaşlar, İzmir Deprem Koordinasyonu Gönüllü Grubu oluşturdu.

Çocuk gelişim uzmanı ve öğretmenlerin de aralarında yer aldığı grup, Bayraklı ilçesi Sakarya Caddesinde geçici bir Çocuk Aktivite Merkezi hizmete açtı.

Çadırlar ve açık hava oyun alanlarından oluşan merkezde gönüllülerin getirdiği oyuncaklar, kitaplar, boyama araç gereçleri çocuklarla buluşturuldu.

Merkezde ayrıca uzman gönüllüler, depremzede çocuklara yönelik taş boyama, drama atölyeleri, balonlu ve müzikli aktiviteler düzenlemeye başladı.

- 4 kişi ile yola çıktılar 250 kişi oldular

Gönüllülerden Melis Haşar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremden etkilenen çocuklar için çeşitli atölyeler düzenlediklerini söyledi.

Çocukları deprem ortamından uzaklaştırmak istediklerini kaydeden Haşar, şöyle devam etti:

"Hiçbir derneğe bağlı değiliz. Bütün arkadaşlarımız bize destek için burada. 4 kişi ile yola çıktık, 250 kişiye ulaştık. 1 merkezimiz vardı, 4 oldu. Toplam 17 merkezimiz olacak. Bütün gönüllü arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu işe gönüllü olarak katılmak isteyen herkesi Hakan Ünal Parkı'na bekliyoruz. Koordine oluyoruz. Parklarda atölyeler kuruyoruz. Yaratıcılık, serbest drama atölyelerimiz, masal atölyelerimiz var. Alanında uzman eğitimci arkadaşlarımızla bu atölyeleri devam ettireceğiz. Bize katılmak isteyen eğitimci arkadaşlarımızı bekliyoruz."

Haşar, Kovid-19 salgını nedeniyle çadırlarda değil de açık alanlarda çalıştıklarını ve tüm kurallara uyduklarını belirterek, depremzede ailelerinin de çocuklara yönelik hizmetlerden mutluluk duyduğunu sözlerine ekledi.






Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Nefesler tutuldu! Trump'tan ilk açıklama
Dünya

Nefesler tutuldu! Trump'tan ilk açıklama

ABD Başkanlık seçimlerinden gelecek sonuçlar için nefesler tutuldu. Tüm dünyanın gözü, ABD Başkanı Donald Trump ile Joe Biden arasında gerçe..
Mete Yarar'dan olay sözler! Rusya'nın en büyük felaketi olabilir
Gündem

Mete Yarar'dan olay sözler! Rusya'nın en büyük felaketi olabilir

Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, Dağlık Karabağ'daki çatışmaların büyümesi halinde Ukrayna, Gürcistan ve Azerbaycan'ın NATO'ya gireb..
Eski istihbarat daire başkanından şok iddia: Yazıcıoğlu yaralı olarak kurtulmuştu ama...
Gündem

Eski istihbarat daire başkanından şok iddia: Yazıcıoğlu yaralı olarak kurtulmuştu ama...

Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı yazarı Bülent Orakoğlu, Büyük Birlik Partisi Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopter kazasından yaral..
Satılık 2013 model Audi Q3
Satılık 2013 model Audi Q3

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay