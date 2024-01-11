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Siyaset Depremzede çocukları siyasete alet etmişlerdi... Bakan Göktaş'tan tokat gibi cevap!
Siyaset

Depremzede çocukları siyasete alet etmişlerdi... Bakan Göktaş'tan tokat gibi cevap!

Yeniakit Publisher
2024-01-11 15:35:00 - 2024-01-11 15:40:47
Depremzede çocukları siyasete alet etmişlerdi... Bakan Göktaş'tan tokat gibi cevap!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kayıp depremzede çocuklar iddialarına cevap verdi.

Muhalif medya, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından depremzede çocukları kirli siyasetlerine alet etmişti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara’da düzenlenen Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Kurulu Toplantısı’nda konuştu. Bakan Göktaş burada yaptığı konuşmada, kayıp depremzede çocuklar iddiasına yanıt verdi.

Bakan Göktaş, 6 Şubat 2023’teki Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde yakınlarını yitiren çocuklarla ilgili olarak ilk günden itibaren kamuoyunun şeffaf şekilde bilgilendirildiğini söyledi.

"Kayıp depremzede çocuklar" iddiasını yalanlayan Bakan Göktaş, “Bin 912 çocuğumuzdan bir tanesinin bile kayıp olması durumunun söz konusu olmadığını tekraren ilan ediyorum.” dedi.

Bakan Göktaş, “Çocukların kimlik tespitleri; Sağlık, İçişleri, Adalet ve Aile Bakanlığı ile tüm paydaşlarla beraber titizlikle yapıldı.” ifadesini kullandı.

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