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Gündem Depremlerin ardından tutuklamalar sürüyor! İki isim daha
Gündem

Depremlerin ardından tutuklamalar sürüyor! İki isim daha

Depremde yıkılan bir binayı inşa eden şirket yetkilileri Nevzat Bozan ve Orhan Bilgiç tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2023-02-25 20:11:00 -
Depremlerin ardından tutuklamalar sürüyor! İki isim daha

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlayan tutuklamalar sürüyor.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, depremde yıkılan bir binayı inşa eden şirket yetkilileri Nevzat Bozan ve Orhan Bilgiç tutuklandı.

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