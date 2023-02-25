Depremlerin ardından tutuklamalar sürüyor! İki isim daha
Depremde yıkılan bir binayı inşa eden şirket yetkilileri Nevzat Bozan ve Orhan Bilgiç tutuklandı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlayan tutuklamalar sürüyor.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, depremde yıkılan bir binayı inşa eden şirket yetkilileri Nevzat Bozan ve Orhan Bilgiç tutuklandı.
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