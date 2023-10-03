Depremle kaybolan su kaynakları gün yüzüne çıkarıldı

Osmaniye Belediyesi’nin hummalı çalışmaları sonucu 4 farklı noktada bulunan su kaynaklarıyla ilgili konuşan Belediye Başkanı Kadir Kara, çatlaklar nedeniyle su kaynaklarının derinlere indiğini ancak kentin kesintisiz içme suyu akışının sağlanması adına yeni kaynaklara ulaşıldığını söyledi.

Yıkıcı depremin yaşandığı Osmaniye’de kırılan fay hatlardan dolayı kentin içme suyu akışını sağlayan kaynaklarda etkilendi. Depremin ardından kaynakların ortaya çıkarılması için uzun süredir 24 saat esaslı olmak üzere hummalı bir çalışma yürüten Osmaniye Belediyesi, kentin kesintisiz içe suyu akışını sağlayacak olan içme suyu kaynaklarını gün yüzüne çıkardı. Bu çerçevede Osmaniye Belediyesi tarafından başlatılan sondaj çalışmaları neticesinde Zorkun Kuyucak mevkiinde 2 ve Eriğin Sekisi mevkiinde 1 noktada içme suyu kaynağı elde edildi. Ayrıca Zorkun Yaylası Şenlik Tepesi’nde bulunan bir noktada da sondaj çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla Zorkun Yaylası’nda yaşanan içe suyu problemi tamamen çözülürken bununla birlikte buluna yeni su kaynaklarının şehir isale hatlarına verilmesiyle Osmaniye merkezde de yaşanan sıkıntılar büyük oranda çözüme kavuşmuş olacak.

Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Kadir Kara, “Maalesef 6 Şubat’ta yaşamış olduğumuz asrın felaketi olarak nitelendirilen deprem sonrasında Osmaniye’de çok sayıda canımızı kaybettik. Bu süreçte altyapı çalışmalarımızda gecikmeye uğradı. Özellikle su konusunda içme su kaynaklarımız kayboldu. Oluşan çatlaklar sebebiyle çok derinlere indi. Elimizdeki mevcut kuyu açma makinalarıyla bu sulara erişemedik. Araç bulma konusunda çok büyük arayışlara girdik. Bu arayışlar neticesinde dışarıdan getirdiğimiz kuyu açma makinaları sayesinde Kuyucak mevkiinde 2 tane, eriğin sekisinde 1 tane olmak üzere şuanda 3 tane kuyudan içme suyu elde etmiş bulunmaktayız. Bundan sonra şenlik tepesinde de bir tane kuyu açacağız. Buradan elde etmiş olduğumuz toplam 50 litre/saniye içme suyu öncelikle Zorkun’da yaşayan hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak niyeti ile bu bölgeye vereceğiz. Daha sonra da Osmaniye’de hemşehrilerimin kullanımına sunmak için mevcut şebekemize ilave etmiş olacağız. Osmaniye’de içme su sıkıntısını gidermek gayesiyle kuyu açma çalışmalarımız olacak. Osmaniye’de yaşanacak olan içme su sıkıntısını en aza indirmek için elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz. Bu makineleri dahi bulmakta büyük zorluk çektik. Malum deprem çok büyük bir bölgeyi etkiledi. Maalesef bundan dolayı araç bulmakta çok büyük zorluklar çektik. Allah’a hamdolsun ki bulmuş olduğumuz bu sular sayesinde hemşehrilerimizin artık daha iyi ortamda yayla mevsimini tamamlamış olacaklar. Osmaniye’deki hemşehrilerimizde inşallah içme suyu konusunda herhangi sıkıntı çekmeyecekler. Bir taraftan deprem sebebiyle bozulan altyapı yatırımlarını yapıyoruz. Dünya bankası finansmanıyla hem kanalizasyonu hem yağmur suyunu hem de içme suyu şebekesini yapıyoruz. Bu vesileyle Osmaniyeli hemşehrilerime tekrar 6 Şubat’ta yaşanan deprem vesilesiyle geçmiş olsun dileklerimi vefat eden hemşehrilerimize Allah’tan rahmet dileklerimi iletiyorum” dedi.