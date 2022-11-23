  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Depremin yeraltındaki sesi ortaya çıktı!
Gündem

Depremin yeraltındaki sesi ortaya çıktı!

Düzce’de meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremin yer altındaki sesi, Sinop İl Özel İdaresi Müdürlüğü’nde görevli sismolog Hamdullah Livaoğlu tarafından kaydedildi.

Yeniakit Publisher
2022-11-23 17:11:00 - 2022-11-23 17:17:04

Türkiye güne saat 04.08’de meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremle güne başladı. Enerjinin kısa sürede boşaldığını söyleyen sismolog Hamdullah Livaoğlu, “Düzce’de dün gece meydana gelen depremin spektral analizini gerçekleştirdik. Burada yaklaşık 113 kilometre uzaklıkta bulunan İznik istasyonunu kullandık. Burada ilgi çekici olan, depremin kısa sürede enerji boşalttığı. Bu da pik ivmeleri üretmediği için hasarın daha az olmasını sağlıyor” dedi.

Livaoğlu, gece saatlarinde Türkiye’yi ayağa kaldıran depremin yer altındaki sesini kaydetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Evli savcıdan, kadın savcıya mide bulandıran sözler! Böyle rezalet ne görüldü, ne duyuldu
Gündem

Evli savcıdan, kadın savcıya mide bulandıran sözler! Böyle rezalet ne görüldü, ne duyuldu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde görevli evli Cumhuriyet Savcısı A.K., Konya'nın Beyşehir ilçesinde görevli meslektaşı Ş.A.'ya platonik aşık o..
Milyonlarca çalışan habersiz! Aman dikkat! Sonra
Gündem

Milyonlarca çalışan habersiz! Aman dikkat! Sonra "Ben bilmiyordum" deyip başınızı duvarlara vurmayın

İşverenin çalışanlarına tahsis ettiği bilgisayar ve cep telefonundaki yazışmalar tazminatsız işten atılmaya sebep olabiliyor. Burada bir yan..
﻿Benzine indirim kararı geldi! İşte bugün yeni tabela: 23 Kasım benzin fiyatı ve mazot, ( motorin) LPG akaryakıt fiyatları
Ekonomi

﻿Benzine indirim kararı geldi! İşte bugün yeni tabela: 23 Kasım benzin fiyatı ve mazot, ( motorin) LPG akaryakıt fiyatları

Son dakika: Benzine gece yarısından geçerli olmak üzere 1,16 TL indirim yapıldı. Geçtiğimiz günlerde peş peşe indirim alan akaryakıt fiyatla..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23