Depremin yeraltındaki sesi ortaya çıktı!
Düzce’de meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremin yer altındaki sesi, Sinop İl Özel İdaresi Müdürlüğü’nde görevli sismolog Hamdullah Livaoğlu tarafından kaydedildi.
Türkiye güne saat 04.08’de meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremle güne başladı. Enerjinin kısa sürede boşaldığını söyleyen sismolog Hamdullah Livaoğlu, “Düzce’de dün gece meydana gelen depremin spektral analizini gerçekleştirdik. Burada yaklaşık 113 kilometre uzaklıkta bulunan İznik istasyonunu kullandık. Burada ilgi çekici olan, depremin kısa sürede enerji boşalttığı. Bu da pik ivmeleri üretmediği için hasarın daha az olmasını sağlıyor” dedi.
Livaoğlu, gece saatlarinde Türkiye’yi ayağa kaldıran depremin yer altındaki sesini kaydetti.