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Yerel Depremin yaraları sarılıyor! Kilis’te hasar gören tarihi camiler yeniden ibadete açıldı!
Yerel

Depremin yaraları sarılıyor! Kilis’te hasar gören tarihi camiler yeniden ibadete açıldı!

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:

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Depremin yaraları sarılıyor! Kilis’te hasar gören tarihi camiler yeniden ibadete açıldı!

Kilis'te, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar alan tarihi Ulu ve Şurahbil Bin Hasene camileri, Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen titiz restorasyon çalışmalarının ardından kapılarını yeniden cemaate açtı. İki asırlık ibadethanenin aslına uygun olarak ihya edilmesinin ardından, resmi bir açılış töreni düzenlendi.

KİLİS'te, 6 Şubat depremlerinde zarar gören Ulu ve Şurahbil Bin Hasene camileri, restorasyonlarının tamamlanmasının ardından yeniden ibadete açıldı.

Kilis'te, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar alan Ulu ve Şurahbil Bin Hasene camileri için Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün başlattığı restorasyon çalışmaları tamamlandı. İşlemlerin bitmesinin ardından her iki caminin açılışı için tören düzenlendi.

Törene, Kilis Valisi Ömer Kalaylı, Kilis Milletvekilleri, İl Emniyet Müdürü Aykut Korkmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Coşkun, İl Müftüsü Alettin Bozkurt ile vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Kilis Valisi Ömer Kalaylı, 6 Şubat depremlerinde hasar gören camilerdeki restorasyon çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Depremde hasar alan camilerimizi vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Yıl sonuna kadar restorasyonu devam eden camileri hizmete açmayı hedefliyoruz. Bu süreçte emeği geçen Vakıflar Bölge Müdürlüğümüze ve Vakıflar Genel Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum" dedi.

Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürü Erdoğan Tunç da restorasyonu biten Ulu ve Şurahbil Bin Hasene camilerinin ibadete açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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