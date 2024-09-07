Depremin yaraları sarılıyor! Kalıcı konutlarda sona gelindi

Afetzedelerden Ahmet Erkut, gazetecilere, yeni evlerine kavuşmak için gün saydıklarını söyledi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Adıyaman'ın Sincik ilçesinde, afetzedeler için kalıcı konutların yapım çalışmaları devam ediyor.

Depremlerin ardından yapılan çalışmalarda 322 hak sahibinin belirlendiği ilçede inşasına başlanan deprem konutlarından 91'inin kurası çekildi. Konutların yakın zamanda tamamlanarak, hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor.

Afetzedelerden Ahmet Erkut, gazetecilere, yeni evlerine kavuşmak için gün saydıklarını söyledi.

TOKİ konutlarının güvenli ve konforlu olduğunu belirten Erkut, şöyle konuştu: "6 Şubat depreminde Sincik ilçemizde de yıkılan binalar, ağır hasarlı binalar vardı. Devletimiz kısa bir süre içerisinde konut yapımına başladı. Gördüğünüz gibi konutlar tamamlanmış, önümüzdeki günlerde hak sahiplerine teslim edilecek. Allah devletimizden razı olsun, Allah devlete zeval vermesin. Gayet konforlu ve sağlam yapılmış, TOKİ'nin yaptığı, devletin yaptığı binalar ayakta kalıyor. Bu da bizim için çok önemli. İnşallah bir daha böyle bir afet yaşamayız."