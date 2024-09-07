  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Batı Cephesi’nin mutemet borazanları harekete geçti! Türkiye'nin o hamlesi, Fatih Altaylı'yı resmen çıldırttı

On binlerce kişiye erken emeklilik müjdesi

Başkan Erdoğan’dan ‘Temizlik’ sinyali: Siz bu kılıçları kime çekiyorsunuz!

TPAO, ilk Yeşil Enerji Sertifikasını aldı!

Kurultayda CHP’ye isyan etti! Fitne ateşi çıkışı! Mansur Yavaş’la oyuncak gibi oynadılar

Almanya’da yaşayan Türk başından geçenleri anlattı ‘Bir daha Türkiye’ye laf edersem…’

Cumhurbaşkanı Danışmanı Yiğit Bulut, "Çer çöpler" diyerek hedef almıştı! Mehmet Metiner'den efsane cevap gecikmedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor

Yunanistan planları tutmadı! O beldemizde oteller doldu taştı!

Cem Küçük, o skandalın ardından AK Parti'yi uyardı! Bunun sonu tam bir felaket olur
Gündem Depremin yaraları sarılıyor! Kalıcı konutlarda sona gelindi
Gündem

Depremin yaraları sarılıyor! Kalıcı konutlarda sona gelindi

Yeniakit Publisher
2024-09-07 18:10:00 -
Depremin yaraları sarılıyor! Kalıcı konutlarda sona gelindi

Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen Adıyaman'ın Sincik ilçesinde kalıcı konutların yapımında sona gelindi.

Afetzedelerden Ahmet Erkut, gazetecilere, yeni evlerine kavuşmak için gün saydıklarını söyledi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Adıyaman'ın Sincik ilçesinde, afetzedeler için kalıcı konutların yapım çalışmaları devam ediyor.

Depremlerin ardından yapılan çalışmalarda 322 hak sahibinin belirlendiği ilçede inşasına başlanan deprem konutlarından 91'inin kurası çekildi. Konutların yakın zamanda tamamlanarak, hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor.

Afetzedelerden Ahmet Erkut, gazetecilere, yeni evlerine kavuşmak için gün saydıklarını söyledi.

TOKİ konutlarının güvenli ve konforlu olduğunu belirten Erkut, şöyle konuştu: "6 Şubat depreminde Sincik ilçemizde de yıkılan binalar, ağır hasarlı binalar vardı. Devletimiz kısa bir süre içerisinde konut yapımına başladı. Gördüğünüz gibi konutlar tamamlanmış, önümüzdeki günlerde hak sahiplerine teslim edilecek. Allah devletimizden razı olsun, Allah devlete zeval vermesin. Gayet konforlu ve sağlam yapılmış, TOKİ'nin yaptığı, devletin yaptığı binalar ayakta kalıyor. Bu da bizim için çok önemli. İnşallah bir daha böyle bir afet yaşamayız."

Depremin ardından kalıcı konutlar yüksel
Depremin ardından kalıcı konutlar yüksel

Yaşam

Depremin ardından kalıcı konutlar yüksel

Gaziantep İslahiye’de kalıcı konutlar teslim ediliyor
Gaziantep İslahiye’de kalıcı konutlar teslim ediliyor

Yerel

Gaziantep İslahiye’de kalıcı konutlar teslim ediliyor

Kalıcı konutlar hızla yükseliyor! İşte Malatya'da son durum
Kalıcı konutlar hızla yükseliyor! İşte Malatya'da son durum

Yaşam

Kalıcı konutlar hızla yükseliyor! İşte Malatya'da son durum

Temelini Cumhurbaşkanı Erdoğan attı! O ilimizde kalıcı konutlar yükseliyor
Temelini Cumhurbaşkanı Erdoğan attı! O ilimizde kalıcı konutlar yükseliyor

Yaşam

Temelini Cumhurbaşkanı Erdoğan attı! O ilimizde kalıcı konutlar yükseliyor

Afşin hızla normale dönüyor! İşte kalıcı konutların teslim tarihi
Afşin hızla normale dönüyor! İşte kalıcı konutların teslim tarihi

Yaşam

Afşin hızla normale dönüyor! İşte kalıcı konutların teslim tarihi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23