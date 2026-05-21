Hakan Fidan'dan Sumud Filosu'ndaki Türk aktivistlere ilişkin açıklama Pakistan devrede: ABD ve İran arasında Hürmüz Boğazı'nı güvenceye alacak geçici uzlaşı planı Türkiye nüfusu için alarm veren rakamlar! TÜİK endişelendiren verileri açıkladı PKK’nın İran kolu PJAK Trump’ı yalanladı: Kendi silahlarımız var! Zamanı gelince harekete geçeceğiz! Doğu'nun Boğaz Köprüsü 5,9 milyar lira kazandırdı Petro'dan siyonist bakana şamar: Tam bir Nazi gibi davranıyor! Soykırımı gizlemek için insanlara saldırıyorlar! Beğenmediklerini sınır dışı ediyor Köle tüccarı geri döndü Vergi borcu olanlar dikkat! Ali Mahir Başarır yine çarpıttı! Yalanı bu video deşifre ediyor İspanya Dışişleri Bakanı duyurdu: 44 aktivist Türkiye aktarmalı uçakla geliyor!
Depremin sarstığı ilçede MotoFest heyecanı

Depremin sarstığı ilçede MotoFest heyecanı

Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından ilçenin yeniden ayağa kaldırılması kapsamında MotoFest düzenleneceğini duyurdu.

Akçadağ'da basın mensupları ile bir araya gelen Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, yaptığı açıklamada, "Biz bu yola çıkarken ‘İşimiz Akçadağ, sevdamız Akçadağ’ diyerek yola çıktık. Bugün de aynı sevda ve aynı sorumluluk bilinciyle Akçadağ’ımıza hizmet etmeyi sürdürüyoruz" dedi. İlçenin yeniden eski günlerine kavuşması için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı başta olmak üzere ilgili tüm kurumlarla koordineli şekilde çalıştıklarını kaydeden Ulutaş, yalnızca fiziki çalışmaların değil sosyal ihtiyaçların giderilmesinin de önemli olduğunu ifade etti.

 

Bu kapsamda Levent Vadisi ve Sultansuyu Harası’nın tanıtımı amacıyla MotoFest organizasyonunu ilçeye kazandırdıklarını belirten Ulutaş, gençlerin taleplerini dikkate aldıklarını söyledi. Festivalin, Malatya’da faaliyet gösteren Dopamin Motor Grubu’nun talepleri doğrultusunda planlandığını ifade eden Ulutaş, "Gençlerimizin eğlenmeye, sosyalleşmeye ve geride kalan zor günleri bir nebze olsun unutmaya hakkı olduğuna inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin 81 ilinden motosiklet tutkunlarını Akçadağ’da ağırlamayı hedeflediklerini kaydeden Ulutaş, festival kapsamında kamp etkinlikleri, konserler, sosyal aktiviteler ve yöresel ürün stantlarının yer alacağını belirtti. Festival süresince Levent Vadisi’nin doğal güzelliklerinin tanıtılacağını ifade eden Ulutaş, etkinliklerin Sultansuyu Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirileceğini söyledi. Ulutaş, festivalde bölgedeki sanatçıların sahne alacağını belirterek, final gecesinde Mehmet Erdem konser vereceğini söyledi.
Başkan Ulutaş, tüm vatandaşları 26-27-28 Haziran tarihlerinde düzenlenecek MotoFest etkinliklerine davet etti.

