Depremin sarstığı ilçede MotoFest heyecanı

Akçadağ'da basın mensupları ile bir araya gelen Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, yaptığı açıklamada, "Biz bu yola çıkarken ‘İşimiz Akçadağ, sevdamız Akçadağ’ diyerek yola çıktık. Bugün de aynı sevda ve aynı sorumluluk bilinciyle Akçadağ’ımıza hizmet etmeyi sürdürüyoruz" dedi. İlçenin yeniden eski günlerine kavuşması için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı başta olmak üzere ilgili tüm kurumlarla koordineli şekilde çalıştıklarını kaydeden Ulutaş, yalnızca fiziki çalışmaların değil sosyal ihtiyaçların giderilmesinin de önemli olduğunu ifade etti.

Bu kapsamda Levent Vadisi ve Sultansuyu Harası’nın tanıtımı amacıyla MotoFest organizasyonunu ilçeye kazandırdıklarını belirten Ulutaş, gençlerin taleplerini dikkate aldıklarını söyledi. Festivalin, Malatya’da faaliyet gösteren Dopamin Motor Grubu’nun talepleri doğrultusunda planlandığını ifade eden Ulutaş, "Gençlerimizin eğlenmeye, sosyalleşmeye ve geride kalan zor günleri bir nebze olsun unutmaya hakkı olduğuna inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin 81 ilinden motosiklet tutkunlarını Akçadağ’da ağırlamayı hedeflediklerini kaydeden Ulutaş, festival kapsamında kamp etkinlikleri, konserler, sosyal aktiviteler ve yöresel ürün stantlarının yer alacağını belirtti. Festival süresince Levent Vadisi’nin doğal güzelliklerinin tanıtılacağını ifade eden Ulutaş, etkinliklerin Sultansuyu Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirileceğini söyledi. Ulutaş, festivalde bölgedeki sanatçıların sahne alacağını belirterek, final gecesinde Mehmet Erdem konser vereceğini söyledi.

Başkan Ulutaş, tüm vatandaşları 26-27-28 Haziran tarihlerinde düzenlenecek MotoFest etkinliklerine davet etti.