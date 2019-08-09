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Depremin merkez üssü Tutluca’da depremzedelerin ilk gecesi

Denizli’nin Bozkurt ilçesinde merkez üssü Tutluca olan 6 büyüklüğündeki deprem, felaketin yaşandığı ilk gecede, yıllarca aynı yastığa başkoyan Taşkın çiftini ayırdı.

09 Ağustos 2019 Cuma 07:49
Depremin merkez üssü Tutluca’da depremzedelerin ilk gecesi

Denizli’nin Bozkurt ilçesinde merkez üssü Tutluca olan 6 büyüklüğündeki deprem, felaketin yaşandığı ilk gecede, yıllarca aynı yastığa başkoyan Taşkın çiftini ayırdı. Çiftlerden biri evlerini terk etmezken diğeri evin önünde park halinde bulunan otomobilin içinde konakladı.


Denizli’nin Bozkurt ilçesinde meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremin merkez üssü olan Tutluca’da depremzedelerin büyük çoğunluğu ilk geceyi AFAD ve Kızılay tarafından bölgeye bölgeye kurulan çadırlarda geçirdi. Depremzedelerden bazıları çadır yerine araçlarında konaklamayı seçerken, bazıları da sağlam gördükleri evlerinde kalmaya devam etti.


Tutluca’daki depremzedelerden Adem (65) - Rukiye (67)Taşkın çiftiniise yaşanan felaketin ilk gecesinde deprem ayırdı. 6 büyüklüğünde meydana gelen depremden korkan Rukiye Taşkın geceyi evlerinin önündeki araçlarında geçirmeyi tercih ederken, eşi Adem Taşkın ise hala sağlam gördüğünü söylediği evlerinde geçirdi.


Taşkın: “Artçı sarsıntılar olduğu zaman da yine dışarı kaçıyoruz”


İhlas Haber Ajansı (İHA) Muhabiri’ne açıklamalarda bulunan Adem Taşkın, “Tutlucalı değilim ama 1 sene önce yerleştim ve burada oturuyorum. Bugün büyük bir deprem oldu. İlk geceyi geçiriyoruz. Biraz yatıyoruz, biraz kalkıyoruz. Ben içeride yatıyordum. Hafif artçılar devam ediyor, artçılar olunca yine kalkıyoruz, dışarı çıkıyoruz. Eşimle beraber 2 kişi yaşıyoruz ama hanım korktuğu için içeri girmiyor, dışarıda arabada yatıyor. Gündüzden deprem çok şiddetli olduğu için korkuyor ve içeri girmeye çok niyetli değil. Bize çadır isteğimizin olup olmadığını sordular, söylediler, biz talep etmedik. Evimiz tek katlı. Bizde pek hasar olmadığı için ben içeride kalıyorum. Etrafımızda hasar olan bölgeler var. Buradaki herkes bu gece genelde çadıra taşındı. Ben evde kalıyorum. Evimizi biraz daha sağlam gördüm. Onun için evde kalmayı düşündük ama artçı sarsıntılar olduğu zaman da yine dışarı kaçıyoruz. Sağ olsunlar, herkes görevini yaptı. Biz de gereken tedbirlerimizi aldık ama çadıra ihtiyaç duymadık. Kendi imkanlarımızla geceyi geçiyoruz” dedi.


Karaca: “İnsanlara yardımcı olabilmek için buraya geldik”


Tutluca’ya evleri bulunduğu için sonradan gelen depremzedelerden Rafi Karaca, “Burada hanımımın evi var ama misafir olarak geldik. Deprem olduğunu duyduktan sonra çıkıp buraya geldik. İnsanlara yardımcı olabilmek için buraya geldik ama deprem Allah’tan gelen bir şey. Can kaybı yok ama evlerimizde şu anda hasar çok. Evet ben aracımda geceyi geçiyorum. Ailem ve diğer insanlar da çadırda geceyi geçiyorlar. Devlet imkanlarıyla AFAD ve Kızılay çadırları kuruldu, herkes kendi imkanları doğrultusunda geceyi geçiriyorlar” diye konuştu.


“Çadır onlara anca yetti”


“Hala tedirginiz” diyerek sözlerini sürdüren Karaca ayrıca, “Az önce olduğu gibi yine artçı sarsıntılar oluyor. Sürekli devam ediyor. Evlerin girilecek durumu yok zaten. Devletten beklentiler var tabii ki, barınma ve yiyecek gibi konular. Şu anda 2 çocuk ve anne - baba var, bu gece çadırda kalıyorlar. Ben araçta kalıyorum. Çünkü, çadır onlara anca yetti” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 07:49
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