Depremin ardından valilikten flaş açıklama
Düzce Valisi Cevdet Atay, depremde can kaybı olmadığını, yıkılan bir yer bulunmadığını, ekiplerin sahada olduğunu bildirdi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Düzce olan 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Vatandaşlar depremin ardından açık alanlara çıktı.
Yaşanan depremin ardından valilik açıklamada bulundu.
Düzce Valisi Cevdet Atay, ilk bilgilere göre, depremde can kaybı olmadığını, yıkılan bir yer bulunmadığını, ekiplerin sahada olduğunu duyurdu.