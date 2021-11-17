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Gündem Depremin ardından valilikten flaş açıklama
Gündem

Depremin ardından valilikten flaş açıklama

Düzce Valisi Cevdet Atay, depremde can kaybı olmadığını, yıkılan bir yer bulunmadığını, ekiplerin sahada olduğunu bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-17 16:10:00 - 2021-11-17 16:24:00
Depremin ardından valilikten flaş açıklama

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Düzce olan 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Vatandaşlar depremin ardından açık alanlara çıktı.

Yaşanan depremin ardından valilik açıklamada bulundu.

Düzce Valisi Cevdet Atay, ilk bilgilere göre, depremde can kaybı olmadığını, yıkılan bir yer bulunmadığını, ekiplerin sahada olduğunu duyurdu.

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