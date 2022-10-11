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Gündem Depremin ardından Vali'den açıklama
Gündem

Depremin ardından Vali'den açıklama

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, depremin ardından, "Osmaniye'mizde meydana gelen depremle ilgili şu ana kadar herhangi bir olumsuz haber alınmadı. Sadece Düziçi ilçesi Çerçioğlu köyünde bir evin duvarlarında çatlaklar olduğu ihbarı alındı. Ekiplerimiz yönlendirildi." ifadesini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-10-11 20:16:00 -
Depremin ardından Vali'den açıklama

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18.48'de meydana gelen sarsıntının derinliği 7 kilometre olarak belirlendi.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, AA muhabirine, "Osmaniye'mizde meydana gelen depremle ilgili şu ana kadar herhangi bir olumsuz haber alınmadı. Sadece Düziçi ilçesi Çerçioğlu köyünde bir evin duvarlarında çatlaklar olduğu ihbarı alındı. Ekiplerimiz yönlendirildi." dedi.

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