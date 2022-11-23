Depremin ardından İstanbul Valisi'nden açıklama geldi

Depremin ardından akıllara ‘Ölen ya da yaralanan var mı?’ sorusu geldi. İstanbul’daki son durumla ilgili vali Ali Yerlikaya’dan açıklama geldi.

Yerlikaya yaptığı açıklamada, “AFAD verilerine göre saat 04.08’de Düzce Gölyaka merkezli 5.9 büyüklüğünde bir #deprem meydana gelmiştir. Deprem İstanbul’dan da hissedilmiştir. Konuyu takip ediyoruz. Allah, her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun” dedi.