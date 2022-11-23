  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Depremin ardından İstanbul Valisi'nden açıklama geldi
Gündem

Depremin ardından İstanbul Valisi'nden açıklama geldi

Düzce Gölkaya'da meydana gelen deprem İstanbul ve çevresinde de hissedildi. Yaşanan depremin ardından İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan geldi.

Yeniakit Publisher
2022-11-23 04:55:00 - 2022-11-23 04:57:47
Depremin ardından İstanbul Valisi'nden açıklama geldi

Depremin ardından akıllara ‘Ölen ya da yaralanan var mı?’ sorusu geldi. İstanbul’daki son durumla ilgili vali Ali Yerlikaya’dan açıklama geldi.

Yerlikaya yaptığı açıklamada, “AFAD verilerine göre saat 04.08’de Düzce Gölyaka merkezli 5.9 büyüklüğünde bir #deprem meydana gelmiştir. Deprem İstanbul’dan da hissedilmiştir. Konuyu takip ediyoruz. Allah, her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun” dedi.

Deprem mi oldu? Depremin şiddetini kaç?
Deprem mi oldu? Depremin şiddetini kaç?

Gündem

Deprem mi oldu? Depremin şiddetini kaç?

Uzmanlardan 'Telefonları kullanmayın' uyarısı
Uzmanlardan 'Telefonları kullanmayın' uyarısı

Gündem

Uzmanlardan 'Telefonları kullanmayın' uyarısı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23