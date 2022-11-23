Depremin ardından İstanbul Valisi'nden açıklama geldi
Düzce Gölkaya'da meydana gelen deprem İstanbul ve çevresinde de hissedildi. Yaşanan depremin ardından İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan geldi.
Depremin ardından akıllara ‘Ölen ya da yaralanan var mı?’ sorusu geldi. İstanbul’daki son durumla ilgili vali Ali Yerlikaya’dan açıklama geldi.
Yerlikaya yaptığı açıklamada, “AFAD verilerine göre saat 04.08’de Düzce Gölyaka merkezli 5.9 büyüklüğünde bir #deprem meydana gelmiştir. Deprem İstanbul’dan da hissedilmiştir. Konuyu takip ediyoruz. Allah, her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun” dedi.