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İşte ABD'nin adalet anlayışı: Öldürülen mülteci olunca çark ettiler

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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İşte ABD'nin adalet anlayışı: Öldürülen mülteci olunca çark ettiler

ABD'de Federal Soruşturma Bürosu'nun son günlerde artan göçmen ölümleriyle ilgili soruşturmaları sonlandıracağı öğrenildi.

#1
Foto - İşte ABD'nin adalet anlayışı: Öldürülen mülteci olunca çark ettiler

ABD'de Federal Soruşturma Bürosunun (FBI), Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) ile İç Güvenlik Bakanlığı (DHS) personeline yönelik saldırı iddialarını soruşturmayı bırakacağı öne sürüldü.

#2
Foto - İşte ABD'nin adalet anlayışı: Öldürülen mülteci olunca çark ettiler

The New York Times'ın konu hakkında bilgi sahibi yetkililere dayandırdığı haberine göre, FBI yönetimi ülke genelindeki birimlere gönderdiği bildirimle, DHS personeline yönelik saldırı iddialarına ilişkin soruşturmaların artık yürütülmeyeceğini belirtti.

#3
Foto - İşte ABD'nin adalet anlayışı: Öldürülen mülteci olunca çark ettiler

Yetkililer, bu değişikliğin hayata geçirilmesi halinde, ICE görevlilerinin karıştığı olaylara yönelik bağımsız kolluk denetiminin sonlandırılacağını ifade etti.

#4
Foto - İşte ABD'nin adalet anlayışı: Öldürülen mülteci olunca çark ettiler

Buna göre, bu görevin ICE bünyesindeki İç Güvenlik Soruşturmaları Birimine (HSI) devredilmesiyle, ICE yetkililerine ilişkin olayların fiilen aynı kurum tarafından soruşturulmasının önü açılacak. Öte yandan ABD Adalet Bakanlığı ile İç Güvenlik Bakanlığı ortak açıklama yaparak söz konusu iddiayı reddetti.

#5
Foto - İşte ABD'nin adalet anlayışı: Öldürülen mülteci olunca çark ettiler

ABD'nin Texas eyaletinin Houston kentinde 30 yılı aşkın süredir ülkede yaşayan Meksikalı Lorenzo Salgado Araujo, 7 Temmuz'da ICE polislerinin ateş açması sonucu hayatını kaybetmişti. Ardından Maine eyaletinin Biddeford kentinde 13 Temmuz'da da Johan Sebastian Duran Guerrero adlı Kolombiya vatandaşı yine ICE ekiplerince vurulması sonrası yaşamını yitirmişti. Biddeford'daki olay, ABD'de geçen yıl göçmenlik politikalarının katılaşmaya başlamasından bu yana ICE ekiplerinin güç kullanarak ölüme yol açtığı en az dokuz vakadan biri olmuştu.

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