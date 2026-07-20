  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Sözcü'nün bir kirli algı operasyonu daha elinde patladı "Hakikatten rahatsız olanlar yapılan çalışmalara baksın" Büyük Şeytan ABD'ye ağır darbe! İran füzesiyle sarsılan Amerikan üssünden yeni ölüm haberleri geldi! ABD’den Siyonist İsrail’e büyük takviye: İlave yakıt ikmal uçakları bölgeye sevk edildi Sanal kumar baronlarına dev darbe! Dünya Kupası finali öncesi yasa dışı bahis şebekesi çökertildi! Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur hakkında soruşturma: emniyetteki ifadesi ortaya çıktı Bakan Fidan'dan dünyayı rahatlatacak kritik çağrı! Ankara ve Doha küresel krizin çözümü için el ele verdi! Siyonist rejimin asılsız iddialara sarıldığı kirli ittifak duvara tosladı! Azerbaycan’ın dik duruşu Netanyahu’ya geri adım attırdı! Hürmüz Boğazı'nda tıkanıklık dünyayı tehdit ediyor Ahbap soruşturmasında gizli WhatsApp mesajları ifşa oldu! Haluk Levent'in panik dolu o sözleri dosyada! Ahbap’ta kirli çamaşırlar dökülüyor! Eski saymandan itiraf gibi çek ve şahsi iş skandalı!
Gündem Çekmeköy Şehit Ömer Halisdemir AİHL'den LGS'de büyük başarı! Yüzde 0,13'lik dilime giren öğrenciye çeyrek altın
Gündem

Çekmeköy Şehit Ömer Halisdemir AİHL'den LGS'de büyük başarı! Yüzde 0,13'lik dilime giren öğrenciye çeyrek altın

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Çekmeköy Şehit Ömer Halisdemir AİHL'den LGS'de büyük başarı! Yüzde 0,13'lik dilime giren öğrenciye çeyrek altın

Çekmeköy Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, LGS sınavında yüzde 0,13'lik dilime giren öğrencisi Berra Şişman'ı çeyrek altınla ödüllendirdi.

Okul Müdürü Kahraman Selçuk, başarılı öğrenciye çeyrek altın  hediye etti. Kahraman Selçuk, “Her yıl daha iyi başarılar elde ederek, eğitim yolculuklarının devam edeceğini” vurguladı. 

Kahraman Selçuk, “Biz bir okuldan çok daha büyük, bir aile bilinci ile çalışıyoruz. Her öğrenci bizim için değerlidir. Her öğrenciyi, topluma faydalı birey olması için çalışıyoruz. Öğrencilerimizi ödüllendirmeye ve destek olmaya devam edeceğiz” dedi.

Kahraman Selçuk konuşmasının devamında, “Başta bu büyük başarının mimarı olan sevgili öğrencimiz olmak üzere; onu sevgiyle destekleyen ailesini ve yol gösteren tüm öğretmenlerimizi en içten dileklerimle tebrik ediyorum” ifadesini kullandı.

Hediye taktimi sırasında, başarılı öğrenici Berra Şiman’ın babası, annesi ve kardeşi de  hazır bulundu.  Dua ve temennilerden sonra okul yönetimi ve aile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23