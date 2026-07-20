Çekmeköy Şehit Ömer Halisdemir AİHL'den LGS'de büyük başarı! Yüzde 0,13'lik dilime giren öğrenciye çeyrek altın

Okul Müdürü Kahraman Selçuk, başarılı öğrenciye çeyrek altın hediye etti. Kahraman Selçuk, “Her yıl daha iyi başarılar elde ederek, eğitim yolculuklarının devam edeceğini” vurguladı.

Kahraman Selçuk, “Biz bir okuldan çok daha büyük, bir aile bilinci ile çalışıyoruz. Her öğrenci bizim için değerlidir. Her öğrenciyi, topluma faydalı birey olması için çalışıyoruz. Öğrencilerimizi ödüllendirmeye ve destek olmaya devam edeceğiz” dedi.

Kahraman Selçuk konuşmasının devamında, “Başta bu büyük başarının mimarı olan sevgili öğrencimiz olmak üzere; onu sevgiyle destekleyen ailesini ve yol gösteren tüm öğretmenlerimizi en içten dileklerimle tebrik ediyorum” ifadesini kullandı.

Hediye taktimi sırasında, başarılı öğrenici Berra Şiman’ın babası, annesi ve kardeşi de hazır bulundu. Dua ve temennilerden sonra okul yönetimi ve aile hatıra fotoğrafı çektirdi.