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Zemindeki ipi takip etti 30 kilo altın buldu

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Zemindeki ipi takip etti 30 kilo altın buldu

Avusturya’nın başkenti Viyana’da bir villanın bodrumunda zeminin altına gizlenmiş 1938 öncesi döneme ait ve 2,4 milyon dolar değerinde 30 kilogramlık altın dolu sandık bulundu.

#1
Foto - Zemindeki ipi takip etti 30 kilo altın buldu

Viyana’nın Penzing ilçesindeki bir villanın bodrum katındaki tadilat sırasında, zeminin altına gizlenmiş 30 kilogram ağırlığında altın sikke içeren tarihi bir metal sandık keşfedildi.

#2
Foto - Zemindeki ipi takip etti 30 kilo altın buldu

Avusturya basının aktardığı bilgilere göre, keşiften bir gün önce aynı bodrumda çalışan bir inşaat işçisi, zeminden sarkan bir ip fark etti ancak duruma müdahale etmeden çalışmasına devam etti. Ertesi gün villaya gelen bir sıhhi tesisatçı, aynı ipi çekmeye çalıştı.

#3
Foto - Zemindeki ipi takip etti 30 kilo altın buldu

İpin zemine sabit olduğunu ve hareket etmediğini fark eden tesisatçı, kürekle betonu kırarak altındaki beton yapıya gömülmüş paslı metal sandığa ulaştı. Sandığın içinden çıkan altın sikkelerin üzerinde Wolfgang Amadeus Mozart’ın resmi bulunuyordu. Bu kabartmaya sahip şilingler ve hatıra paraları, Nazi Almanyası’nın 1938 yılında Avusturya’yı ilhak etmesinin ardından tedavülden kaldırılmıştı.

#4
Foto - Zemindeki ipi takip etti 30 kilo altın buldu

Uzmanlar, sandığın kasıtlı olarak zemine gömülüp betonlanmasını ve paraların dönemini göz önünde bulundurarak, saklama işleminin 1938 yılından önce veya İkinci Dünya Savaşı döneminde gerçekleştirildiğini tahmin ediyor.

#5
Foto - Zemindeki ipi takip etti 30 kilo altın buldu

Sikkelerin kesin basım yılları ve nominal değerleri ise henüz resmi makamlarca kamuoyuna açıklanmadı.

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