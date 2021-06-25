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Gündem Depremin ardından İçişleri Bakanlığından açıklama
Gündem

Depremin ardından İçişleri Bakanlığından açıklama

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Bingöl'ün Kiğı ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depreme ilişkin "An itibarıyla Bingöl, Erzurum, Erzincan, Elazığ ve Diyarbakır’dan olumsuz bir ihbar ulaşmamıştır." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-06-25 22:08:00 -
Depremin ardından İçişleri Bakanlığından açıklama

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Bingöl'ün Kiğı ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depreme ilişkin "An itibarıyla Bingöl, Erzurum, Erzincan, Elazığ ve Diyarbakır’dan olumsuz bir ihbar ulaşmamıştır." ifadelerini kullandı.

Çataklı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Bingöl Kiğı'da saat 21:28'de 5,2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. An itibarıyla Bingöl, Erzurum, Erzincan, Elazığ ve Diyarbakır'dan olumsuz bir ihbar ulaşmamıştır. Ekiplerin mahallinde tarama çalışması devam ediyor. Ayrıntılı bilgi ayrıca verilecektir. Geçmiş olsun."

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