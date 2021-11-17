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Gündem Depremin ardından Düzce'de bazı vatandaşlar evlerine giremiyor
Gündem

Depremin ardından Düzce'de bazı vatandaşlar evlerine giremiyor

Düzce'de meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin ardından bazı vatandaşlar, yaşadıkları korku nedeniyle evlerine giremiyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-17 21:58:00 -
Depremin ardından Düzce'de bazı vatandaşlar evlerine giremiyor

Düzce'de yaşanan 5 büyüklüğündeki depremin ardından bazı vatandaşlar, yaşadıkları korku nedeniyle evlerine giremiyor.

Merkez Cedidiye ve Azmimilli mahallelerinde ikamet eden bazı vatandaşlar, depremin ardından sokağa çıktı.

Ateş yakan ve dua eden vatandaşlar, tedbir amacıyla geceyi dışarıda geçirmeyi planlıyor.

Azmimilli Mahallesi Muhtarı Hakan Altındağ, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

12 Kasım 1999 Düzce Depremi'ni de yaşadıklarını dile getiren Altındağ, tedbir amaçlı evlere girmediklerini söyledi.

Altındağ, vatandaşları sakinliklerini korumaya ve dikkatli olmaya çağırdı.

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