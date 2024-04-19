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Gündem Depremin ardından Bakan Özhaseki'den kritik uyarı
Gündem

Depremin ardından Bakan Özhaseki'den kritik uyarı

Yeniakit Publisher
2024-04-19 01:18:00 -
Depremin ardından Bakan Özhaseki'den kritik uyarı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Tokat'ta yaşanan ve çevre şehirlerin de etkilendiği 5,6 büyüklüğündeki depremin ardından, Ulusal Hasar Tespit Ekiplerinin (UHTE) görevlendirildiğini duyurdu. Özhaseki, "Depremden etkilenen vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, özellikle hasarlı binalara girilmemesini istirham ediyoruz." dedi.

Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, merkez üssü Tokat'ın Sulusaray ilçesi olan ve çevre illerde de hissedilen 5,6 büyüklüğündeki depremin ardından ekiplerin, AFAD koordinasyonunda çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü ifade etti.

Bakan Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu ve Yapı İşleri Genel Müdürü Banu Aslan'ın koordinasyonunda hasar tespit çalışmaları için ekipler görevlendirildiğini belirten Özhaseki, şunları kaydetti:

"Depremin hissedildiği tüm illerimizde hasar tespitini gerçekleştirmek amacıyla Ankara, Samsun, Ordu, Sinop ve Giresun İl Müdürlüklerimizden Ulusal Hasar Tespit Ekiplerimizi (UHTE) depremden etkilenen illerimize görevlendirdik. İlgili birimlerimizin ve ekiplerimizin sahadaki çalışmalarını anbean yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, özellikle hasarlı binalara girilmemesini istirham ediyoruz."

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