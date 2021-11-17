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Gündem Depremin ardından Bakan Koca'dan flaş açıklama!
Gündem

Depremin ardından Bakan Koca'dan flaş açıklama!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Düzce'deki depremde yaralanma ve can kaybının olmadığını, 14 panikatak ve 5 travma tanılı hastaya sağlık hizmeti sunulduğunu bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-17 22:25:00 -
Depremin ardından Bakan Koca'dan flaş açıklama!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Düzce'deki depremde yaralanma ve can kaybının olmadığını, 14 panikatak ve 5 travma tanılı hastaya sağlık hizmeti sunulduğunu bildirdi.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Düzce'de meydana gelen 5 şiddetindeki depremde yaralanma ve can kaybı olmadığını duyurdu.

Deprem sebebiyle 14 panikatak ve 5 travma tanılı hastaya sağlık hizmeti sunulduğunu kaydeden Koca, "Toplam 38 personelden oluşan 112 Acil Yardım ve UMKE timleri bölgede görev başında. Düzce'ye ve Türkiye'ye geçmiş olsun." dedi.

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