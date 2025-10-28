Depreme yayında yakalandı: Anne çok salladık!
Balıkesir Sındırgı’da 6.1 büyüklüğünde yaşanan depreme yayın esnasında yakalanan sosyal medya yayıncısının panik anları kameraya yansıdı.
Akşam saatlerinde Balıkesir Sındırgı merkezli 6.1 büyüklüğünde yaşanan deprem çevre illerden de hissedildi. İzmir’de yaşadığı öğrenilen bir yayıncı, internette yayın yaptığı esnada depreme yakalandı. Depremin şiddetiyle sallanan yayıncının panikle masanın altına saklanması kendi kamerasına yansıdı. Ana deprem sonrası sarsıntının bitmesinin ardından masanın altından çıkan yayıncının annesini aradığı ve "çok sallandık" dediği de görüldü.
Gündem
İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı’nda özel önlem: İşte dün gece yaşananlar... Uçaklar da depremden etkilenmiş