Yerel Depreme yayında yakalandı: Anne çok salladık!
Yerel

Depreme yayında yakalandı: Anne çok salladık!

Yeniakit Publisher
Alper Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Balıkesir Sındırgı’da 6.1 büyüklüğünde yaşanan depreme yayın esnasında yakalanan sosyal medya yayıncısının panik anları kameraya yansıdı.

Akşam saatlerinde Balıkesir Sındırgı merkezli 6.1 büyüklüğünde yaşanan deprem çevre illerden de hissedildi. İzmir’de yaşadığı öğrenilen bir yayıncı, internette yayın yaptığı esnada depreme yakalandı. Depremin şiddetiyle sallanan yayıncının panikle masanın altına saklanması kendi kamerasına yansıdı. Ana deprem sonrası sarsıntının bitmesinin ardından masanın altından çıkan yayıncının annesini aradığı ve "çok sallandık" dediği de görüldü.

