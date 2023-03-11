  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Depreme ilişkin provokatif paylaşım yapan 43 kişiye...
Gündem

Depreme ilişkin provokatif paylaşım yapan 43 kişiye...

Emniyet Genel Müdürlüğünden (EGM), sosyal medyada depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 179 kişiden 43'ünün tutuklandığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2023-03-11 17:53:00 -
Depreme ilişkin provokatif paylaşım yapan 43 kişiye...

EGM'den yapılan açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca, kanunların verdiği yetki çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Meydana gelen depremlere ilişkin sosyal medya platformlarında, vatandaşlarımız üzerinde korku ve panik yaratmak amacıyla provokatif paylaşımlarda bulunduğu değerIendirilen 1161 hesap yöneticisinin tespiti yapılarak ilgili birimlere gönderilmiş, 675 hesap yöneticisi hakkında adli işlem başlatılmış, Cumhuriyet başsavcılıklarından alınan talimat doğrultusunda 179 şahıs gözaltına alınmış, 43'ü tutuklanmıştır."

Açıklamada, ayrıca depremzedelere yardım yapmak isteyen vatandaşların iyi niyetlerini suistimal etmek amacıyla oluşturulduğu tespit edilen ve oltalama dolandırıcılığına yönelik hazırlanan 81 internet sitesinin kapatıldığı bildirildi.

Resmi kurumların adını kullanarak veya taklit ederek vatandaşlardan para talep eden 15 sosyal medya hesabıyla ilgili gerekli işlemlerin yapıldığı da aktarılan açıklamada, "deprem yardımı" teması kullanılarak para yatırılması talep edilen 6 kripto varlık cüzdan adresinin tespit edilerek cüzdanların dondurulmasının sağlandığı bilgisi verildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ahmet Hakan tüm Türkiye'ye böyle duyurdu: Erdoğan kazanırsa kendimi...
Medya

Ahmet Hakan tüm Türkiye'ye böyle duyurdu: Erdoğan kazanırsa kendimi...

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Twitter hesabında Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafının yıllardır olduğunu söylerken, "Kılıçdaroğlu’nu..
CHP'ye yakın olan anket firmasından muhalefeti kızdıracak itiraf! 'Kamuoyu deprem sorununu iktidarın çözeceğine daha çok inanıyor'
Gündem

CHP'ye yakın olan anket firmasından muhalefeti kızdıracak itiraf! 'Kamuoyu deprem sorununu iktidarın çözeceğine daha çok inanıyor'

CHP'ye yakınlığı ile bilinen Gezici Araştırma Şirketi Başkanı Murat Gezici, deprem sonrası iktidarın oylarının düşmediği, muhalefetin ise de..
Adını duyunca şaşıracaksınız! Faşist Ümit Özdağ Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
Siyaset

Adını duyunca şaşıracaksınız! Faşist Ümit Özdağ Cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Suriyeli düşmanlığı ile toplumu provoke etmekten başka bir işe yaramayan Veli Küçük projesi Ümit Özdağ’ın başkanı olduğu Zafer Partisi, için..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23