Depreme hazırlıklı mıyız? İşte deprem anında yapılması gerekenler

Bilgehan Sarı yeniakit.com.tr

Uzmanlar deprem anında yapılması gerekenlere ilişkin açıklamalarında panik yapmanın olumsuz sonuçlar doğuracağına dikkat çekerken dün yaşananlarda bu uyarının ne kadar yerinde olduğunu yeniden gösterdi. 5,8 şiddetindeki İstanbul depreminde yıkılan bina olmamasına rağmen panik sebebi ile 39 kişi yaralandı.

Sarsıntı başladığı andan itibaren sabitlenmemiş dolap, raf ve benzeri eşyalardan uzak durulması gerektiğini söyleyen uzmanlar; masa altına veya dolgun ve hacimli koltuk, kanepe ve içi dolu sandık gibi koruma sağlayabilecek eşyaların yanına hayat üçgeni oluşturacak şekilde sığınmak gerektiğini belirtiyor.

Uzmanlar, deprem anında alınması gereken önlemleri şöyle anlatıyor:

Baş iki el arasına alınarak veya bir koruyucu (yastık, kitap vb) malzeme yardımıyla korunmalıdır. Deprem anında kişi sarsıntı geçene kadar güvenli bir yer bulup, diz üstü çökmeli, başı ve enseyi koruyacak şekilde kapamalı ve düşmemek için sabit bir yere tutunmalıdır.

Kesinlikle asansör kullanılmamalı

- Olası bir deprem anında merdivenlere ya da çıkışlara doğru koşulmamalı, balkona çıkılmamalıdır.

- Balkonlardan ya da pencerelerden aşağıya atlanmamalıdır. Asansör ise kesinlikle kullanılmamalıdır.

- Yoğun yüklenme sebebi ile şebekeler çökeceğinden telefonlar, acil durum ve yangınları bildirmek dışında kullanılmamalıdır.

- Kibrit ve çakmak yakılmamalı, elektrik düğmelerine dokunulmamalıdır.

Elektirikli cihazlar kapatılmalı

- Mutfak, imalathane, laboratuar gibi iş aletlerinin bulunduğu yerlerde; ocak, fırın ve bu gibi cihazlar kapatılmalı, dökülebilecek malzeme ve maddelerden uzaklaşılmalıdır.

- Sarsıntı geçtikten sonra elektrik, gaz ve su vanaları kapatılmalı, soba ve ısıtıcılar söndürülmelidir.

Cam ve kesici eşyalardan uzak durulmalı

- Sallantı sona erdikten sonra bina derhal terk edilmeli ve toplanma alanlarına kaçılmalıdır.

- Sallantı esnasında pencerelerden ve camdan yapılmış eşyalardan uzak durulmalıdır.

Açık alanda iseniz

- Sallantı esnasında eğer açık alanda iseniz enerji hatları ve direklerinden, ağaçlardan, diğer binalardan ve duvar diplerinden uzaklaşılmalı.

- Toprak kayması yaşanabilecek, taş veya kaya düşebilecek yamaç altlarında bulunulmamalıdır.

- Binalardan düşebilecek baca, cam kırıkları ve sıvalara karşı tedbirli olunmalıdır.

- Toprak altındaki kanalizasyon, elektrik ve gaz hatlarından gelecek tehlikelere karşı dikkatli olunmalıdır.

- Deniz kıyısından uzaklaşılmalıdır.

Araç kullanıyorsanız

- Eğer araç kullanıyorsanız, bulunduğunuz yer güvenli ise, yolu kapatmadan sağa yanaşıp durulmalıdır.

- Kontak anahtarı yerinde bırakılıp, pencereler kapalı olarak araç içerisinde beklenmelidir.

- Sarsıntı durduktan sonra açık alanlara gidilmelidir.

- Araç meskun mahallerde ya da güvenli bir yerde değilse (ağaç ya da enerji hatları veya direklerinin yanında, köprü üstünde vb.) durdurulmalı, kontak anahtarı üzerinde bırakılarak terk edilmeli ve trafikten uzak açık alanlara gidilmelidir.

Tünelde araç içerisindeyseniz

- Sarsıntı sırasında bir tünelin içinde iseniz ve çıkışa yakın değilseniz, araç durdurulup aşağıya inilmeli ve çök-kapan-tutun tekniği ile yan yatarak ayaklar karına çekilip, ellerle baş ve boyun korunmalıdır.

Kapalı otopark

- Kapalı bir otoparkta iseniz araç dışına çıkılıp, yanına yan yatarak, ellerle baş ve boyun korunmalıdır. Yukarıdan düşebilecek tavan, tünel gibi büyük kitleler aracı belki ezecek ama yok etmeyecektir. Araç içinde olduğunuz takdirde, üzerine düşen bir parça ile aracın içinde ezilebilirsiniz.

Metroda veya diğer toplu taşıma araçlarında iseniz

- Metro ve toplu taşıma araçlarının günün her saati kullanılan bir yerdeyseniz, gerekmedikçe, kesinlikle metro ve trenden inilmemelidir.

- Sarsıntı bitinceye kadar metro ya da trenin içinde, sıkıca tutturulmuş askı, korkuluk veya herhangi bir yere tutunmalı, metro veya tren personeli tarafından verilen talimatlara uyulmalıdır.