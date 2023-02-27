'Depreme dayanıklıdır' diyerek satılıp 68 kişiye mezar olmuştu! Açılışını CHP'li Lütfü Savaş altın makasla yapmış

'Depreme dayanıklıdır' diyerek satılan ve 68 kişiye mezar olan sitenin 3 yıl önce dev altın makasla gerçekleşen açılışını CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın yaptığı ortaya çıktı.

Kahramanmaraş merkezli en 7.7 ve 7.6'lık depremler 11 ilde büyük yıkıma neden oldu. Depremde Hatay'ın Antakya ilçesinde 2020 yılında yapımı tamamlanan Güçlü Bahçe Sitesi yerle bir oldu. 5 bloktan oluşan sitenin 4 bloğu yıkıldı, 1 binanın ise zemin katları çöktü ve ağır hasar aldı.

CHP'li Lütfü Savaş açılışa katılmış

'Depreme dayanıklıdır' diyerek satılan ve 68 kişiye mezar olan sitenin 3 yıl önce gerçekleşen dev altın makaslı açılışı gündem oldu.

Yerle bir olan sitenin açılışına katılanlar arasında Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş olduğu ve açılışı gerçekleştirdiği yer aldığı ortaya çıktı.



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"İstifa edilecekse hep beraber edelim"

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, depremlerin ardından kendisine yönelik 'istifa' çağrılarına, "Şehir şu anda o kadar zor durumda ki bırakıp kaçmak olmaz. 9 yıldır bunun yetkisi bende değil. 11 ilçe belediyesi var, istifa etmesi gerekirse herkesin etmesi lazım. 10 tane büyükşehrin istifa etmesi lazım. Burada yıkılan ilçeler, beldelerin istifa etmesi lazım. İstifa edilecekse hep beraber edelim. 1 ay sonra yargıya başvuralım, kimler haksızsa, kim ceza alırsa, bu benim için de dahil." demişti.