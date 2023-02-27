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Aktüel

Depreme ciğer satarken yakalandı... Yaşadıklarını böyle anlattı

Malatya’da bugün meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depreme Soykan Meydanı’na kurduğu seyyar tezgahında ciğer satarken yakalanan Atakan Aladağ, çevredeki birçok binanın peş peşe yıkıldığını ve tek yaptıklarının ise dua etmek olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2023-02-27 19:40:00 - 2023-02-27 19:40:24

Malatya’da saat 12.04’te meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde kent merkezinde birçok bina yıkılırken, ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 100’den fazla kişi de yaralandı.

Depreme Soykan Meydanı’na kurduğu seyyar tezgahında ciğer satarken yakalanan Atakan Aladağ, çevredeki birçok binanın peş peşe yıkıldığını, tek yaptıklarının ise dua etmek olduğunu söyledi.

"Depremi tam unuttuk derken yine deprem oldu"

Kahramanmaraş merkezli depremleri unutup normal hayata dönmeye çalıştıkları sırada meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremle büyük bir koku ve panik yaşandığını aktaran Aladağ, “Meydana kurduğum tezgahla ciğer satıyordum, depremle birlikte herkes meydana yığıldı. Çevredeki binalar yıkılmaya başladı. Her yeri toz bulutu sardı. Ne yapacağımızı şaşırdık, herkes bir yerlere kaçtı. Hiç beklenmedik bir anda oldu. Tam depremi unuttuk derken tekrar başladı. Tek yaptığımız dua etmek oldu” dedi.


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"Enkazda eşya çıkarırken deprem oldu"

Dükkanından eşya çıkarırken depreme yakalanan Ramazan Taner ise, “Bir haftadır Mersin’deydim, bugün geldim. Dükkandan eşya çıkarırken deprem oldu, hemen kaçtık. Ölüm korkusu insanı her şeyden vazgeçiriyor. Bilmiyoruz halimiz ne olacak. Ne yaptığımızı, ne ettiğimizi bilmiyoruz” diye konuştu.

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