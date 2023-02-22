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Yaşam Depremden sonra Reyhanlı havadan böyle görüntülendi
Yaşam

Depremden sonra Reyhanlı havadan böyle görüntülendi

Suriye Sınırındaki Reyhanlı, depremin ardından havadan görüntülendi.

Yeniakit Publisher
2023-02-22 17:51:00 -

Suriye sınırının 0 noktasına bulunan Hatay'ın Reyhanlı ilçesi, Kahramanmaraş ve Hatay merkezli meydana gelen depremler sonrası havadan görüntülendi.

Kahramanmaraş ve Hatay merkezli meydana gelen depremler sonrası Hatay'da büyük bir yıkıcı etki bıraktı. Suriye sınırının 0 noktasında bulunan Reyhanlı'da ise deprem sonrası bazı evler yıkılırken çoğu evde hasar oluşurken havadan böyle görüntülendi.

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