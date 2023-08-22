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Gündem Depremden önce Kayseri semalarında görülen NATO erken uyarı uçağı tartışma konusu oldu!
Gündem

Depremden önce Kayseri semalarında görülen NATO erken uyarı uçağı tartışma konusu oldu!

Yeniakit Publisher
2023-08-22 17:05:00 - 2023-08-22 17:16:43
Depremden önce Kayseri semalarında görülen NATO erken uyarı uçağı tartışma konusu oldu!

Kayseri'nin Seriz ilçesinde meydana gelen 4.7 şiddetindeki depremden önce, İç Anadolu bölgesi semalarında 5 saat boyunca yuvarlak çizerek uçuş yapan NATO'nun erken uyarı ve kontrol uçağı sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Kayseri 4.7 şiddetindeki depremle sarsıldı.

Deprem öncesinde 5 saat boyunca İç Anadolu semalarında uçuş yapan ve depremin hemen ardından bölgeden uzaklaşan NATO'ya ait erken uyarı ve kontrol uçağı sosyal medyada tartışma konusu oldu.

5 saat boyunca uçup depremin hemen ardından Konya'ya yöneldi!

NATO12 koduyla sabah 09:34’te Konya’dan kalkan erken uyarı ve kontrol uçağı yaklaşık 5 saat boyunca Kayseri semalarında belli bir rotada uçuş gerçekleştirdi. NATO’ya ait bu uçağın Kayseri’de meydana gelen afetten hemen sonra rotasını değiştirip Konya istikametine geri döndüğü görüldü.

Bu olayın ardından NATO’nun depremin farkında olup gözetleme yaptığı veya depremin olma ihtimaline karşılık bölgede uçuş yaptığı gibi çeşitli iddialar ortaya atıldı.

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