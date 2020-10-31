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Gündem Depremden kurtulmak için uygulama | Deprem için uygulama
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Depremden kurtulmak için uygulama | Deprem için uygulama

Güvendeyim uygulaması nedir? | İzmir’de yaşanan deprem vatandaşlara bir kez daha deprem gerçeğini hatırlattı. Deprem sırasında ve sonrasında ise bölgeyle iletişim bir hayli zor oluyor. Bu sebeple vatandaşlar durumları hakkında sevdiklerine ve yetkililere hızlıca haber vermenin bir yolunu araştırıyor. Bu sebeple telefonlarınıza Güvendeyim uygulamasını indirebilirsiniz. Peki, güvendeyim uygulaması nedir? | Güvendeyim uygulaması indir? | Güvendeyim uygulaması nasıl kullanılır? | Deprem için uygulama

Yeniakit Publisher
2020-10-31 09:44:00 -
Depremden kurtulmak için uygulama | Deprem için uygulama

Deprem uygulaması indir | İzmir'de yaşanan 6,6 şiddetindeki deprem bir kez daha deprem gerçeğini bizlere hatırlattı. Depremde enkaz altında kalan canları görmek, onlardan haber beklerken milyonlarca kişinin aklından 'Aynı durumda ben olsaydım ne yapardım?’ sorusu geçiyor. Deprem zamanlarında GSM hatları meşgul oluyor ve durumumuz hakkında hem görevlilere hem de yakınlarımıza haber vermememiz son derece zor oluyor. Enkaz altında bulunan vatandaşların telefonlarıyla yetkililere ulaşıp sağlık durumları ve tam olarak nerede olduklarını anlattıklarını biliyoruz. Pek çok kişi kurulan bu iletişim sayesinde enkazdan kurtuldu. Deprem sonrasında hem GSM operatörlerini meşgul etmemek hem de sağlığımızın iyi olduğunu ailelerimize haber vermenin bir yolu var. Peki, deprem sırasında hangi uygulamalar kullanılabilir?

Depremden kurtulmak için uygulama | Deprem için uygulama

AKUT Güvendeyim uygulaması her vatandaşın telefonunda bulunmalı. Güvendeyim, doğal afet durumlarında konum bilgilerinizin, kısa mesaj yoluyla, daha önceden belirlediğiniz kişilere gönderilerek, güvende olduğunuzun bildirilmesine yardım eden bir mobil uygulama. Aynı zamanda, deprem, sel ve yangın konularındaki bazı temel bilgilere, yine uygulamanın menüsü üzerinden ulaşabiliyorsunuz.

Uygulama internetsiz çalışıyor. Aramanın mümkün olmadığı, internetin çalışmadığı, SMS’lerin devreye girdiği doğal afet durumlarında, tek bir butona basılması, konumunuzun paylaşılması için yeterli oluyor. Uygulamanın ayarlar bölümünden, acil durumlarda haber iletilmesini istediğiniz, en fazla 5 kişinin telefon numarasını ekleyebiliyorsunuz. Daha sağlıklı çalışabilmesi adına aynı şehirde yaşamayan en az bir yakınınızın numarasının uygulamaya eklenmesi öneriliyor.

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