Depremden kurtuldular ama... Üzücü haber

Kayseri-Ankara yolu Kalkancık mevkiinde dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada; Samet Dağcıoğlu idaresindeki otomobil ile Faruk Baran idaresindeki otomobil çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, jandarma, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde Samet Dağcıoğlu (35) ve eşi Leman Dağcıoğlu'nun (32) hayatını kaybettiği belirlenirken, otomobilde bulunan çocukları H.C.D. (14), H.D. (5) ağır olmak üzere D.D. (12) ve diğer araç sürücüsü Faruk Baran ile birlikte 4 kişi de yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, anne ve babanın cenazesi de yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kazada ağır yaralanan Faruk Baran da, tedavi altına alındığı Kayseri Şehir Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan; feci kazada hayatını kaybeden Samet-Leman Dağcıoğlu çiftinin 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremde Gaziantep'teki evlerinin yıkıldığı ve depremin ardından Ankara'ya taşındıkları öğrenildi. Kazada yaralanan çiftin çocuklarının ise hastanedeki tedavileri sürüyor.

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