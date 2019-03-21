Depremden etkilenen vatandaşlar geceyi çadırlarda geçirdi

Acıpayam'da sabah saatlerinde yaşanan depremin ardından vatandaşlar, Yeniköy, Karahöyük, Ucarı, Apa, Oğuz ve Gedikli mahallelerinde belirlenen yerlere kurulan çadırlara aileleriyle yerleşti.

Evlerde oluşan hasar nedeniyle camilerden, "Evlere girmeyin, çadırihtiyacı olanlara çadır verilecek" anonsları yapılıyor.

Havanın kararmasıyla üşüyen vatandaşlardan kimisi elektrikli soba yardımıyla ısındı, kimisi ise çadır başında ateş yaktı. Geceyi çadırda geçirecekler için jandarma ekipleri mahalle girişlerinde güvenlik noktaları oluşturdu, dışarıdan gelenlere kimlik kontrolü yaptı.

Hayvanlarının başında ateş yakarak bekliyor

Depremde göçük altında kalan 15 büyükbaş hayvanı ekiplerce kurtarılan Himmet Hız, dışarıda kalan hayvanlarının başında bekleyişini sürdürüyor. Ahırın hemen yanında ateş yakan Hız, burada geçmiş olsun dileklerini iletmeye gelen yakınlarıyla sohbet ediyor.

Hız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayvanları yaralı kurtardıkları için şükrettiğini söyledi.

Ahırın kullanılmaz hale geldiğini ve yetkililerden yardım edilmesini istediğini anlatan Hız, "Evimiz de kötü durumda. Korkudan içeriye giremiyoruz. Ateşin başında sabahlayacağız. Hayvanlarımızı bekliyoruz. Başkada yapacak bir şeyimiz yok. Çaresi yok, bu Allah'tan gelen bir şey." diye konuştu.

"Depremden torunumu alıp kaçtım

Deprem anında 2 yaşındaki torunu Himmet'i alarak evden çıkan Ayşe Hız (56), yaşadıkları için mutlu olduklarını dile getirerek, "Torunumla evdeydik. Televizyon yıkılınca torunumu kucakladım, dışarı koştum. Ahırın yıkıldığını görünce sanki dünyam yıkılmış gibi hissettim." dedi.

Tarlada çadır kurulmasını bekleyen Şerife Erkul, evinde çatlaklıklar oluştuğu için geceyi dışarıda geçirmek zorunda olduklarını anlatarak, "Eve giremiyoruz. Tarlanın ortasına ocak yaktık. Çocuklarım üşüdü. Devletimizden Allah razı olsun. Allah beterinden saklasın." ifadesini kullandı.

Evlerinin bir bölümünün zarar gördüğünü dile getiren Feride Turan da yemek bile yapamadıklarını, dağıtılan yemekleri yediklerini söyledi.

Depreme kahvaltı sofrasında yakalanan Sevim Şakar da deprem anında yerinden kalkamadığını ve yaşadıkları için mutlu olduklarını anlattı.

Depremzedelerden Hüseyin Şakar, sarsıntıların ardından ailesiyle sokağa çıktıklarını belirtti.

"Yaklaşık bin çadır kuruldu"

Denizli Valisi Hasan Karahan, Acıpayam ilçesinde 5,5 büyüklüğünde meydana gelen deprem bölgesinde çadır isteyen vatandaşlara vermek için hasarlı, hasarsız ayrımına girmeden vatandaşın talebine göre çadır temin ettiklerini, yaklaşık bin çadır kurulduğunu söyledi.

Vali Karahan, AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan ve beraberindekilerle, 5,5 büyüklüğünde deprem meydana gelen Acıpayam ilçesinde incelemelerde bulundu.

Depremden etkilenen Yeşildere, Yeniköy, Ucarı, Karahüyük, Apa mahallelerini ziyaret eden Karahan ve beraberindekiler, çadırda kalan vatandaşlarla görüşerek "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Karahan, gazetecilere yaptığı açıklamada, ciddi anlamda bir yaralı olmadığını, depremden dolayı enkaz altında kalmış olan bir yaralının bulunmadığını, deprem sırasında kaçarken başına bir şey düşmüş, atlarken ayağı burkulmuş veyahut cam kesiği gibi yaralanmaların olduğunu söyledi.

Bir gazetecinin, depremde hasar gören ev sayısının 300 olduğunun hatırlatması üzerine Vali Karahan, "Sayılar değişik, çünkü hasar konusunda henüz teknik ekiplerimiz gidip de ev ev gezip de rakamları ortaya çıkarmadı. Vatandaşın bize 'benim evim ağır hasar gördü' ya da 'evimde hasar var' diye ulaştırdığı rakamlar, o rakamlar civarında. Onların bir kısmına yaklaşık 100'üne baktık, geri kalan 150-200'üne de bakacağız. Ona göre kesin rakam belli olacak." ifadesini kullandı.

Kamu binalarındaki hasarla ilgili soruya Karahan, şu yanıtı verdi:

"Kamu kurumlarının binalarında herhangi bir hasar yok. Küçük sıva çatlakları var. Ciddi bir deprem yaşadık, sıva çatlağı tabir edilen çatlaklar var. Önemli olan taşıyıcı kolonlardaki kirişlerde bir zarar, hasar olmaması. O da yok çok şükür.

Yarın okullar tatil, yarın tekrar değerlendireceğiz cuma için. Tabii psikolojik durumlar da bu işte etkili. Deprem yaşayan insanların kapalı mekanlara girmesi zor oluyor, bir süre alışma, rehabilitasyon gerekiyor. Onun için biraz ağırdan alıyoruz. Ama şu anda ağır hasarlı olan binalara zaten vatandaşlara uyarımız var, 'girmeyin' diyoruz. Hafif hasarlı olan binalara da yine vatandaşların tereddüdü varsa, yeterince çadır temin ettik. Kamu kurum kuruluşlarımız, okullarımız, sağlam olan, herhangi bir hasar olmayan okullarımızı açtık. Oralarda barınabilir diye vatandaşlarımıza duyurularda bulunduk. Dolayısıyla tereddüt varsa girmesinler diyoruz."

"Çadır alamadım diyen olmayacak"

Yıkılan binaların büyük çoğunun da eski usul, kerpiç binalar olduğunun altını çizen Denzili Valisi Hasan Karahan, şunları söyledi:

"Bu ağır deprem onları öncelikle yıktı. Kalan binalar yine o tür binalarsa eğer kerpiç türü köş evleri ise onlara da kesinlikle girmesinler, orta hasara bakmasınlar. Çünkü onların en ufak bir sarsıntıda yine yıkılmayacağının garantisi kimse veremez. Teknik usullere göre yapılmış betonarme binalarda herhangi bir sorun yok. Birkaç bina var, o riskli binaları da boşalttık. Çadır konusunda yoğun bir talep var. Bunun da sebebi kapalı mekanlara girme korkusu. Bu bir süre sürecek tabii. Onun için çadır isteyen vatandaşlara vermek için biz, hasarlı, hasarsız ayrımına girmeden vatandaşın talebine göre çadır temin ediyoruz. Yaklaşık bini buldu diye biliyorum çadır şu anda. İsteyip de 'çadır alamadım' diyen olmayacak. Sabaha kadar çadır dağıtımı devam edecek. İzmir'den de temin ediyoruz.

Onun dışında elektriğimiz suyunuz yerinde. Yiyecek konusunda sağ olsun Kızılayımız, Büyükşehir Belediyemiz hem sıcak yemek hem kumanya şeklinde onlara ulaştırdı. Allah'ım beterinden saklasın. Bu bir afettir, afete hazırlıklı olmak lazım. Sürekli uyarıyoruz eski binaların, yıkılacak metruk binaların köylerde çok sayıda ahır olarak kullanılması söz konusu. Onlar depremde yıkıldı. Vatandaşımız bir deprem daha daha beklemesinler. Çünkü başka hasarlar verebiliyor. Yani 300'lere ulaşan o rakamların büyük çoğunluğu da bu binalardan. Dışarıda bir ülkede 300 bina yıkıldı dense çok büyük bir can kaybı, mal kaybı anlaşılır. Çoğu binalar o bina denilecek, aslında ev tarifine uymayan binalar eski yapılar onlar için yıkıldı."

"Bütün imkanlar seferber edildi"

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan da hemşehrilerine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Deprem nedeniyle ilk anda panik yaşandığını anlatan Özkan, "Biz 10.15’te Acıpayam Devlet Hastanesine geldiğimizde hemşehrilerimiz hastaneye ulaşmışlardı. Hastanede tedbir amaçlı hastalar ve ekipmanlar dışarıya çıkartılmıştı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüzün tespitleri neticesinde hastanemizin herhangi bir hasar almadığı, sağlam olduğu tespit edikten sonra tekrar içeriye girdik. O anda deprem nedeniyle yaralanan vatandaşlarımız intikal etmişlerdi. Hamdolsun, bizi en çok sevindiren hadise, herhangi bir ölümlü hadisenin meydana gelmemiş olması. Yaralanan vatandaşlarımızın da çoğunun ayakta tedavi edildiklerini ve taburcu edildiklerini de gördük." diye konuştu.

Depremin etkisiyle şok geçiren vatandaşlar psikolojik tedavi ve yardımda bulunulduğunu aktaran Özkan, şunları kaydetti:

"Netice itibarıyla bugün meydana gelen depremde hamdolsun ilimiz gerek merkezi hükümetimiz, devletimizin bütün organları, Büyükşehir Belediyemizin ve Acıpayam ilçe belediyemizin bütün imkanları seferber oldu. Bir taraftan AFAD bir taraftan Kızılay ekipleri, mahalle muhtarlarımız ve vatandaşlarımızın katkısıyla, yardımıyla adeta bir anatomik bütünlük içerisinde güzel bir çalışma sergilendi. Vatandaşlarımızın ilk anda ihtiyacı olan yemek ve barınma ihtiyaçları giderildi. Şu an itibarıyla özellikle evlerinde ağır hasar meydana gelen Yeniköy, Ucarı, Yeşildere, Apa ve Karahüyük, Yeşilyuva'ya kadar olan bütün bu bölgede özellikle depremden hasar görenlere çadırları kuruldu, yemekler dağıtıldı. İnşallah normal hayat tesis edilene kadar, yaralar sarılana kadar da Kızılayımızın ve AFAD'ımızın bütün ekipleri burada seferber olarak vatandaşlarımızın yaralarını saracak.

Diğer taraftan da Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüzün ağır hasarlı, hasarlı binalarımızla ilgili tespitleri var. Bu noktada devletimizin atacağı adımları da en kısa zamanda inşallah vatandaşlarımıza ulaştırmak suretiyle normal hayatı tam anlamıyla geçişi sağlayacağız."

Deprem bölgesindeki incelemelere, AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin ve Nilgün Ök, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, İl Jandarma Komutanı Albay Metin Düz, AK Parti İl Başkanı Necip Filiz ile diğer protokol üyeleri katıldı.