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Aktüel Depremden 91 saat sonra kurtarılan Ayda'nın annesi son yolculuğuna uğurlandı
Aktüel

Depremden 91 saat sonra kurtarılan Ayda'nın annesi son yolculuğuna uğurlandı

Yeniakit Publisher
2020-11-04 13:31:28 -
Depremden 91 saat sonra kurtarılan Ayda'nın annesi son yolculuğuna uğurlandı

İZMİR (AA) - İzmir'deki depremde 91 saat sonra kurtarılan Ayda Gezgin'in annesi Fidan Keskin Gezgin'in cenazesi toprağa verildi.

Rıza Bey Apartmanı'nda kurtarılan Ayda'dan sonra cesedine ulaşılan Fidan Keskin Gezgin'in cenazesi, ailesi tarafından Mezarlıklar Müdürlüğü'nden alındı.

Gezgin'in cenazesi, Bornova ilçesindeki Hacılarkırı Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Cenazeye Gezgin'in eşi Uğur ve oğlu Atakan Gezgin'in yanı sıra Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Gezgin'in yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Taziyeleri kabul eden Uğur Gezgin, cenaze boyunca elini tuttuğu oğluna namazın sonunda, "Oğlum annene hoşçakal de" ifadesini kullandı.

Atakan Gezgin de annesinin tabutuna dokunarak, "Hoşçakal" dedi.


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