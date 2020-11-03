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Aktüel Depremden 91 saat sonra Ayda Gezgin'e ulaşan arama kurtarma görevlisi Nusret Aksoy yaşananları anlattı:
Aktüel

Depremden 91 saat sonra Ayda Gezgin'e ulaşan arama kurtarma görevlisi Nusret Aksoy yaşananları anlattı:

"Yaşam üçgeninde bulaşık makinesi vardı. Bulaşık makinesini gördüm, aradaydı. Elini salladı" - "İlk çığlığını duydum. Daha sonra arkadaşlarıma söyledim. İsmini sordum. 'Ayda, ben iyiyim' dedi. 'İyiysen elini sallayabilir misin ?' dedim, elini kaldırdı salladı"

Yeniakit Publisher
2020-11-03 10:43:09 -
Depremden 91 saat sonra Ayda Gezgin'e ulaşan arama kurtarma görevlisi Nusret Aksoy yaşananları anlattı:

İZMİR (AA) - İzmir'deki depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı enkazından arama kurtarma çalışmalarının 91. saatinde Ayda Gezgin'e ulaşarak kurtaran Nusret Aksoy, "Yaşam üçgeninde bulaşık makinesi vardı. Bulaşık makinesini gördüm, aradaydı. Elini salladı." dedi.

Kadıköy Arama Kurtarma ekibinde görevli olan Aksoy, Gezgin'in hastaneye kaldırılmasının ardından kendisinin yerinin belirlenmesi ve ona ulaşma anını anlattı.

Önce çığlık sesi duyduğunu aktaran Aksoy, "Arkadaşlara 'Durun' dedim. Jeneratörleri, çalışan makineleri durdurdular. Büyük bir sessizlik oldu. 'İsmin ne senin ?' dedi arkadaş, 'Ayda ben' dedi. 'İyi misin ?' dedi, 'İyiyim.' dedi. Ondan sonra çalışma ekipleri aşağıya indi. Ben sadece elini gördüm. 'İyiysen elini salla.' dedi arkadaş. Elini sallad, 'İyiyim ben.' diye elini salladı." ifadelerini kullandı.

Aksoy, Ayda Gezgin'in sağlık durumuna ilişkin soru üzerine bilgisi olmadığını belirterek, "Yaşam üçgeninde bulaşık makinesi vardı. Bulaşık makinesini gördüm, aradaydı. Elini salladı. İlk çığlığını duydum. Daha sonra arkadaşlarıma söyledim. İsmini sordum. 'Ayda ben, iyiyim' dedi. 'İyiysen elini sallayabilir misin ?' dedim, elini kaldırdı salladı." diye konuştu.

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