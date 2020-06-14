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Aktüel

Depremde şehit olan güvenlik korucusunun kimliği belirlendi

Yeniakit Publisher
2020-06-14 23:37:12 -
Depremde şehit olan güvenlik korucusunun kimliği belirlendi

BİNGÖL (AA) - Bingöl'deki depremde şehit olan güvenlik korucusunun kimliği belli oldu.

Merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan depremde Kaynarpınar köyündeki jandarma karakolunun gözlem kulübesinde meydana gelen hasar sonucu şehit olan güvenlik korucusunun Cengiz Pullu (45) olduğu belirlendi.

4 çocuk babası Pullu'nun cenazesi otopsi için Karlıova Devlet Hastanesine götürüldü.

Pullu'nun cenazesi yarın düzenlenecek törenin ardından Kümbet köyünde toprağa verilecek.

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