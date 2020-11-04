Depremde itfaiyeci eşi tarafından kurtarılan Mehtap Akbulut: "Eşim benim ve çocuklarımın kahramanı oldu"

İZMİR (AA) - TEZCAN EKİZLER - İzmir'de meydana gelen depremde kendisini ve kızları, itfaiyeci olan eşi tarafından enkaz altından kurtarılan Mehtap Akbulut, o anları unutamıyor.

Depremi kızlarıyla birlikte Bornova ilçesinde bulunan Egemen Apartmanı'nın ikinci katında ikamet eden Akbulut, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde ayağından geçirdiği ameliyatın ardından taburcu edildi.

Mehtap Akbulut, AA muhabirine, depremin önce küçük bir sarsıntıyla başladığını, o anlarda evde bulunan kızlarının balkona koşmalarını engellemek için müdahale ettiğini söyledi.

Cep telefonunu bulunduğu yerden aldığını belirten Akbulut, şöyle konuştu:

"İki adım attık ve göçük altında kaldık. Bir anda öldük diye düşündüm. Yanımda büyük kızım vardı ve nefes alıyorduk. Hemen küçük kızıma 'Simay diye seslendim. Onun sesi uzaktan geliyordu. Büyük kızım hemen 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. Küçük kızım ise İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda amir olarak görev yapan eşimi aradı. O anlardan itibaren zamanla yarış yaşladı."

Anne Akbulut, enkaz altındayken çocuklarına hep moral verdiğini, onlarla sürekli konuştuğunu ifade etti.

Eşinin mesai arkadaşlarının kendilerini kurtarmak için geldiklerinde seslerini duyunca mutlu olduğunu anlatan Akbulut, şunları kaydetti:

"Başımın üzerinde küçük bir delik vardı oradan elimi uzattım. İtfaiyeciler benim elimi tutunca rahatladım. Beni kurtaracaklarını söyledi. O zaman içime bir ümit doldu. Eşim geldi. Onu görünce ben de çocuklarımda çok rahatladık. O da bizi o halde görünce yıkıldı. Ama bunu hiç belli etmedi. Eşim benim ve çocuklarımın kahramanı oldu. Hastaneye getirildik. Kızlarımın ayakları kırıldı. Ben de ayaklarımda oluşan rahatsızlıktan dolayı ameliyat oldum. Sağlık durumun iyi. Ben, bizi kurtarmak için mücadele veren İzmir İtfaiyesine çok teşekkür ederim."

Eşini ve çocuklarını enkazdan çıkaran itfaiye amiri baba Mehmet Akbulut da "Bugünlere şükürler olsun. Allah düşmanın başına böyle bir felaket getirmesin. Çocuklarım ve eşim beni görünce rahatladı. Onları kurtarmak için elimden geleni yaptım." şeklinde konuştu.