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İsrail ordusundan müjde geldi

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İsrail ordusundan müjde geldi

İntihar vakalarının giderek arttığı katil İsrail ordusunda bir askerin daha yaşamına son verdiği açıklandı.

#1
Foto - İsrail ordusundan müjde geldi

Haaretz gazetesinin haberinde, İsrail ordusunda görevli bir yedek askerin, dün ülkenin güneyindeki Birüssebi kenti yakınlarında ormanda intihar ettiği belirtildi.

#2
Foto - İsrail ordusundan müjde geldi

Gazetenin derlediği verilere göre, bu ölümle birlikte yılbaşından bu yana intihar eden İsrail askerlerinin sayısı 17'ye ulaştı.

#3
Foto - İsrail ordusundan müjde geldi

İsrail ordusunda bu hafta 2 kadın askerin intihar ettiği bildirilmişti.

#4
Foto - İsrail ordusundan müjde geldi

Gazetenin daha önce yayımladığı rapora göre, 2025 yılında görev başındayken 22 asker intihar etmiş, bu durum İsrail ordusunda son 15 yılda kaydedilen en yüksek yıllık intihar sayısı olarak kayıtlara geçmişti.

#5
Foto - İsrail ordusundan müjde geldi

İsrail basınında son aylarda yer alan haberlerde, orduda intihar vakalarında görülen artışın, 8 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırıların yol açtığı psikolojik travmalarla bağlantılı olduğu vurgulanıyor.

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