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Gündem Depremde ağır hasar görmüştü! O binanın 7. katında şaşkına çeviren görüntü
Gündem

Depremde ağır hasar görmüştü! O binanın 7. katında şaşkına çeviren görüntü

Hatay'da bir vatandaş depremde ağır hasar gören binanın 7. katına çıkıp eşya alarak canını hiçe saydı. Şahsın yüklediği eşyayı camdan aşağıya bıraktığı anları diğer vatandaşlar şaşkınlıkla izledi.

Yeniakit Publisher
2023-02-12 19:33:00 -
Depremde ağır hasar görmüştü! O binanın 7. katında şaşkına çeviren görüntü

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin 7. gününde Hatay’da enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Kimi vatandaş enkaz altında kalan yakınlarından bir umut beklerken, kimisi de güvenli alanlara yerleşti.

Antakya Merkez Odabaşı Mahallesi Atatürk Caddesi’nde ise ağır hasar gören 10 katlı bir binanın 7. katına çıkan depremzede, evden aldığı eşyaları balkondan atarken görüntülendi.

Yan binanın yerle bir olduğu görülürken, eşya alan vatandaşın olduğu binanın ise bir kısmının yıkıldığı kameralara yansıdı.

Vatandaşın birkaç kez evin odalarına girerek, balkondan eşyaları aşağı atması çevredekiler tarafından şaşkınlıkla izlendi.

 

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