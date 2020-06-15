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Aktüel

Depremde ağır hasar alan köyde çadırlar kuruluyor

Bingöl’de meydana gelen 5.

Yeniakit Publisher
2020-06-15 11:09:25 -
Depremde ağır hasar alan köyde çadırlar kuruluyor

Bingöl’de meydana gelen 5.7’lik depremde ağır hasar alan köylerden Elmalı’da AFAD tarafından gönderilen çadırlar Mehmetçiğin yardımıyla kurulurken, Kızılay’da yemek dağıtımı yapıyor.


Dün, saat 17.24’te merkez üssü Bingöl’ün Karlıova ilçesi olan 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde en çok hasarı ise köyler gördü. Yedisu ilçesine bağlı Elmalı’da köyü de depremde en çok hasar alan yerlerden oldu. Geceden itibaren bölgeye AFAD tarafından sevk edilen çadırlar ulaştı. İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, AFAD tarafından gönderilen çadırları köyde kurarak, vatandaşlara geçici barınma merkezi oluşturmaya başladı.


Öte yandan Türk Kızılay’ı da bölgede geceden itibaren yemek ulaştırmaya başladığı bildirildi.

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