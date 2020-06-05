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Aktüel

Depremde 2 ev hasar gördü

Malatya Pütürge depreminde Adıyaman’ın Sincik ilçesine bağlı iki köyde 2 toprak evde hasar oluştu.

Yeniakit Publisher
2020-06-05 23:31:18 -
Depremde 2 ev hasar gördü

Malatya Pütürge depreminde Adıyaman’ın Sincik ilçesine bağlı iki köyde 2 toprak evde hasar oluştu.


Merkez üstü Malatya’nın Pütürge ilçesi olan 5.0 büyüklüğündeki depremde Adıyaman’ın Sincik ilçesinde iki ev hasar gördü. Daha önce Elazığ Sivrice depreminde Sincik ilçesine bağlı Taşkale köyünden Hafure Uslu ve Sakız köyünde Osman Çelem’in evi hasar gördü. Yaşanan depremde her iki evinde hasarlı olduğu rapor edildi. Malatya Pütürge depreminde de bu evlerde yeni hasar meydana geldi. İçerisinde yaşayan kişilerin olduğu evlerde son deprem ile birlikte daha önceki oluşan hasarların büyüdüğü görüldü.

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