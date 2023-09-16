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Yerel Deprem yardımlarını stoklayıp satıyordu, yakalandı
Yerel

Deprem yardımlarını stoklayıp satıyordu, yakalandı

Yeniakit Publisher
2023-09-16 07:00:00 -
Deprem yardımlarını stoklayıp satıyordu, yakalandı

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde deprem yardımlarını stoklayıp sattığı tespit edilen 1 şahıs gözaltına alındı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük hasarın oluştuğu Hatay’da yardımların vatandaşlara ulaşması için ekipler gereken çalışmaları sürdürüyor.

Jandarma ekipleri tarafından deprem yardımlarını depoda stoklayıp sattığı tespit edilen şahıslara ait 4 depoya baskın düzenlendi.

Baskınlarda depolarda deprem yardımı olan ürünler ele geçirildi.

Depodaki deprem yardımları, 4 ayrı araca yüklenerek yardım konteynerine taşınırken konuyla ilgili 1 şahıs gözaltına alınırken 4 şahısla ilgili savcılık tarafından arama kararı çıkarıldı.

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