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Deprem uzmanından korkutan açıklama: Çanakkale'deki deprem öncülerden biri

Çanakkale Ayvacık açıklarında 5.0 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından deprem uzmanlarından açıklama geldi. Deprem uzmanı Ahmet Ercan, "Yaklaşık 1 saat önce olan deprem Kuzey Anadolu kırığının en güney kolunda oldu. Bu boyutta kırıkta daha büyük bir deprem de beklenebilirdi. Özellikle Yenice'nin olduğu bölgede 6.5-7 büyüklüğünde deprem olursa bizim için şaşırtıcı olmaz. 2019 yılı bir deprem yılı olacak" ifadelerini kullandı.

20 Şubat 2019 Çarşamba 22:29
Deprem uzmanından korkutan açıklama: Çanakkale'deki deprem öncülerden biri

Çanakkale Ayvacık açıklarında 5.0 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan katıldığı canlı yayından çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Ahmet Ercan depremle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Burada 1-2 yıl önce büyük bir depremimiz olmuştu. Denize doğru bir yürüme var. Orada tuzla jeotermal yerde de kendini gösteriyor. Bu Edremit kırığı Bababurnu'ndan doğru Bozcaada'nın altından uzanıyor. Daha bir saat önce bir basın mensubu aramıştı. Ne olacak demişti bu depremler. Bende birkaç güne kadar deprem bekleniyor demiştim. Yaklaşık 1 aydır açıklama yapıyorum. 2019 yılı bir deprem yılı olacak Türkiye için, Anadolu yarımadası için. 2019 ve 2025'i yoğun depremle geçirecekmişiz gibi görünüyor. Hemen hemen her yerden depremler vuruyor. Özellikle Çanakkale'de yoğunlaşma var. Biraz önce Ayvacıkta olan deprem hem Batı Anadolu kırıklarından etkilenen hem de Marmara'dan etkilenen deprem. Bu etkinin arkasından daha büyük deprem gelir ya da gelmez bilemiyoruz. İstanbul içinde olmak üzere 1200 kilometre çaplı alanda sarsıntı hissedildi. 4 ile 5 arasında büyük fark var. En az 30 tane deprem olması gerekir. Vatandaşlarımızın korkması normal ama paniklemesin engellememiz gerekiyor.

Ercan: Bu deprem öncülerden bir tanesi

Yaklaşık 1 saat önce olan deprem Kuzey Anadolu kırığının en güney kolunda oldu. Bu boyutta kırıkta daha büyük bir deprem de beklenebilirdi. Özellikle Yenice'nin olduğu bölgede 6.5-7 büyüklüğünde deprem olursa bizim için şaşırtıcı olmaz. 2019 yılının bir deprem yılı olacağını ve bunun 2025'e kadar süreceğini söylemiştim. Bu deprem öncülerinden bir tanesi. Bunun arkasından gelecek, bütün Türkiye için söylüyorum, 6, 6.5 ve 7'lik yıkıcı bir depremi görmesi muhtemeldir."

Depremle ilgili Yıldız Teknik Üniversitesi Doğa Bilimleri Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, açıklamalarda bulundu. Ersoy "Umarım Müstakil bir deprem olmasını umuyoruz. Paniklemesin dikkatli olmalarında fayda var" dedi. Ersoy, olası artçı depremlere karşı vatandaşların yarım saat, bir saat dışarıda kalmalarını tavsiye etti.

Prof. Dr. Şükrü Ersoy A Haber'de yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"5.3 büyüklüğündeki deprem yer kabuğunu kırabilecek deprem. Umarım hasar yoktur, daha çok taze çünkü. Bundan sonraki artçı depremler izlememiz gerekiyor. Umarım Müstakil bir deprem olmasını umuyoruz. Paniklemesin dikkatli olmalarında fayda var.

Büyük ihtimal sığ bir depremdir. Çevreye olduğu gibi yayılamıyor. Henüz bilgilere sahip değilim ama böyle olduğunu düşünüyorum.

Şöyle öneride bulunmak istiyorum. Bu depremlerde balkondan atlıyor vatandaşlar. Ben hep şunu tavsiye ediyorum. Hep derim ki hava yağışlı değilken biraz yarım saat bir saat dışarıda olmak gerekir. Deprem olursa bundan kaçınmış olurlar."

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 22:29
  1. İstanbul
  2. Çanakkale
  3. deprem
  4. Son dakika
  5. Ahmet Ercan

YORUM YAZ

  • Depremden muaf yapılarDepremden muaf yapılar25 dk önce
    İmar affından faydalanıp para yatıranlar makbuzlarını kaybetmesinler.Allah korusun deprem gelince makbuzunu gösterenleri deprem paralel geçecekmiş.Torba yasada kabul edildi.
  • ali fuatali fuat44 dk önce
    depremler artarak devam edecek taki zuhur gerçekleşene kadar.
  • Cengiz Büyüközdemir Cengiz Büyüközdemir 54 dk önce
    Kainatta tesadüfe yer yoktur. Muessiri hakiki, kudreti ilahiyedir Fay hatlarının oynaması, kırılması vs. hepsi ve herşey basit bir sebeptir.Elbette bu , tedbir almayacağız manasına gelmez.Ruhsuz,materyalist bilimin dediği gibi kendi kendine olan bir hadise değildir. Zira hicbir şey, kendiliğinden olmaz.Imtihan gereği her bir şey , mevcudat kabza i tasarrufunda olan Halık külli şey in iradesi ve emriyle cereyan eder.
  • AbdullahAbdullah1 sa önce
    Allah'ın dediği olur, niye korkutuyorsunuz milleti...

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