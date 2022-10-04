Deprem uzmanında korkutan açıklama: Marmara'da 7,2 deprem beklediğimiz fay dün gece...
Dün gece Marmara Denizi'nde meydana gelen depreme ilişkin açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Naci Görür, "Dün gece Marmara Denizi'nde minimum 7,2 deprem beklediğimiz Kumburgaz fay kolu üzerinde 3,1 deprem oldu. Küçük ama yeri bakımından önemli" dedi.
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre, Marmara Denizi'nde Kumburgaz fayı üzerinde saat 01.57'de 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 19.2 km derinliğinde oluştu.
'Yeri bakımından önemli'
Bilim Akademisi üyesi ve Jeolog Prof. Dr. Naci Görür, "Arkadaşlar, dün gece Marmara Denizinde min. 7,2 deprem beklediğimiz Kumburgaz fay kolu üzerinde 3,1 deprem oldu. Küçük ama yeri bakımından önemli" değerlendirmesinde bulundu.