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Gündem Deprem uzmanı Sözbilir, 9 kenti uyardı
Gündem

Deprem uzmanı Sözbilir, 9 kenti uyardı

Yeniakit Publisher
2024-08-08 03:57:00 -
Deprem uzmanı Sözbilir, 9 kenti uyardı

Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Adana'da meydana gelen depremler sonrası 9 il için uyarıda bulundu.

Dokuz Eylül Üniversitesi Genel Jeoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Adana'nın Kozan ilçesinde bu sabah birer dakika arayla meydana gelen depremleri değerlendirdi. Sözbilir de Kozan'da meydana gelen 3 depremin Saimbeyli fayının güney ucundaki fay parçalarının aktivitesini gösterdiğini söyledi.

9 şehir için uyarı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde kırılan fay parçalarının uçlarında stres ve enerji biriktiğini hatırlatan Sözbilir, "Doğal olarak 6 Şubat depremlerinde kırılan fay parçalarının uçlarında biriken stres ve enerji transferinin Göksun güneyine Adana iline, Çelikhan kuzeyinde Elazığ ve Bingöl'e, Doğanşehir kuzeyinde Malatya iline, batıya doğru Kahramanmaraş, doğu ve güneye doğru ise Adıyaman, Gaziantep, Kilis ve Hatay illerine doğru ilerlediği belirtilebilir. Bu durumda depreme hazırlık konusuna hız verilmesi, il düzeyinde deprem master planlarının yapılması, kentsel dönüşüm çalışmalarına hız verilmesi ve İl Afet ve Risk Azaltma Planları'nda tanımlanan eylemlerin zamanında yerine getirilmesi hayati derecede önem arz etmektedir" dedi.

Kaynak: AA
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