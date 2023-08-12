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Gündem Deprem uzmanı sarsıntıları değerlendirdi: Yeni bir yırtılma olabilir
Gündem

Deprem uzmanı sarsıntıları değerlendirdi: Yeni bir yırtılma olabilir

Yeniakit Publisher
2023-08-12 20:50:00 -
Deprem uzmanı sarsıntıları değerlendirdi: Yeni bir yırtılma olabilir

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, Malatya'da meydana gelen peş peşe depremlerin ardından bir değerlendirme yaptı.

Malatya'da art arda gerçekleşen depremlerin ardından değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Ahmet Ercan, "2023.08.12 saat 16.39 Malatya M4.9 büyüklüğünde 5 kilometre odakta olan deprem 8'indeki M5.3'ün artçısı değildir. Yeni bir yırtılma olabilir. 6 Şubat depreminin artçısıdır" dedi.

Art arda 3 deprem

Saat 16.39'da 4,8 büyüklüğünde depremle sallanan Malatya'da sadece 1 dakika sonra 4.5 büyüklüğünde bir sarsıntı daha meydana geldi. Saat 18.18'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha gerçekleşti.

Ahmet Ercan'dan korkutan uyarı

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde peş peşe meydana gelen depremlerle ilgili değerlendirmede bulundu.

"Yeni bir yırtılma olabilir"

Prof. Dr. Ahmet Ercan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2023.08.12 saat 16.39 Malatya M4.9 büyüklüğünde 5 kilometre odakta olan deprem 8'indeki M5.3 un artçısı değildir. Yeni bir yırtılma olabilir. 6 Şubat depreminin artçısıdır" ifadelerini kullandı.


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